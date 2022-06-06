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    Fransa’da şampiyon 14. kez Nadal

    Nadal, Fransa Açık tek erkekler finalinde Casper Ruud’u yendi. 14. kez mutlu sonua ulaştı.

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    Haberler Spor Fransa’da şampiyon 14. kez Nadal
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