Dev finalde ilk maç yarın oynanacak

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Ülker ile Anadolu Efes arasındaki serinin ilk maçı yarın saat 20.00'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.



DÜNYA ŞAMPİYONUNA COŞKULU KARŞILAMA

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt tarafından ailesiyle birlikte Doğanşehir'e davet edilerek ağırlandı. Hatice Akbaş, "Sevgi, mutluluk, disiplin ve azmin olduğu yerde başarı kaçınılmazdır. Herkese çok teşekkürler" dedi.





ERDOĞAN İLE BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşmaya varılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Gelecek sezon çok daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz" dedi. Gözbaşı, "direktör konusunda camiamızın görüş birliğine vardığı Ömer Erdoğan hocamıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



GALLER 64 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na giden yolda, Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde Galler, Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek adını finallere yazdırdı. Galler, 34. dakikada Bale'in kullandığı serbest vuruşta Yarmalenko'ya çarparak ağlara giden top neticesinde maçı kazandı. 64 yıl sonra Dünya Kupası bileti aldı.



OTT TANAK SEZONUN İLK ZAFERİNİ ELDE ETTİ

DÜNYA Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İtalya'da düzenlenen 5. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı. Sardinya Adası'nda yapılan ve 21 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 10 dakika 59.1 saniyede tamamlayan Ott Tanak böylece sezonun ilk, kariyerinin 15. WRC birinciliğine ulaşmayı başardı.



KATOLANYA'DA ZAFER FABİO QUARTARARO'NUN

MOTOSIKLET yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı. Quartararo, 3. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 10. galibiyetini elde etti. Jorge Martin (Prima Pramac) 2'nci sırada yer aldı