Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao Avrupa'nın kıskacı altında! Sevilla yeni yönetimle masaya oturacak

Geçen sezon Roma ve Napoli'nin teklif yaptığı bu sezon Atalanta ve yeniden Napoli'nin transfer listesine giren Marcao'ya bu kez de Sevilla talip oldu. Diego Carlos'un yerine kaliteli bir stoper arayan Sevilla'nın Galatasaray'ın seçimlerini yakından takip ettiği ve yeni seçilecek yönetimle bir görüşme yapacağı öğrenildi.
MİNİMUM 15 MİLYON EURO
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano Sevilla'nın Diego Costa'yı Aston Villa'ya sattığını ve İspanyol kulübünün yıldız oyuncunun yerini Marcao ile doldurmayı düşündüğünü yazdı. İki yıl daha Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunan Marcao'ya Galatasaray Yönetimi en az 15 milyon Euro fiyat belirledi. Ancak yeni seçilecek yönetimin bu rakamı daha da yukarı çekebileceği öğrenildi.
SENSİBİLE İLE GÖRÜŞTÜLER
Galatasaray'ın Sportif Direktörü Sensibile'nin hem İtalyan hem de İspanyol kulüpleriyle birer görüşme gerçekleştirdiği de öğrenildi.