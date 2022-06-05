Galatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao Avrupa'nın kıskacı altında! Sevilla yeni yönetimle masaya oturacak

Geçen sezon Roma ve Napoli'nin teklif yaptığı bu sezon Atalanta ve yeniden Napoli'nin transfer listesine giren Marcao'ya bu kez de Sevilla talip oldu. Diego Carlos'un yerine kaliteli bir stoper arayan Sevilla'nın Galatasaray'ın seçimlerini yakından takip ettiği ve yeni seçilecek yönetimle bir görüşme yapacağı öğrenildi.