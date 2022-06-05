Fırtına'dan stoper avı! Felipe, Vitor Hugo ve Bruno Peres’i takımına sordu

Trabzonspor''da transfer çalışmalarının odak noktası daha çok stopere çevrilmiş durumda. Bu nedenle bir süredir ismi gündemde olan 33 yaşındaki tecrübeli stoper Felipe Augusto için resmi girişimler başladı. Atletico Madrid'in de sözleşmesin uzatmak istediği Felipe, Trabzonspor forması giyen vatandaşları Bruno Peres ve Vitor Hugo'yu arayarak, takım hakkında bilgiler aldı. Felipe'ye bol bonuslu 3 yıllık sözleşme önerildi.
BOATENG DE BEKLENİYOR
Trabzonspor'da Felipe dışında Boateng ile de temaslar devam ediyor. Yıldız futbolcuya teklif yapan Bordo-Mavililer- Boateng'in kararıını bekliyorlar.
CORNELİUS FIRTINASI!
Uluslar Ligi A Klasmanı 1. Grup'ta Danimarka deplasmanda Fransa'yı 2-1 yenerken Trabzonspor'un golcüsü Cornelius adeta şov yaptı. 60. dakikada oyuna giren Danimarkalı yıldız 68'de skoru eşitledi. 88'de de takımının galibiyet golünü atarak adeta tarih yazdı. Attığı iki gol de birbirinden şık olan oyuncu hem Fransa'da hem de ülkesinde manşetleri süsledi. Cornelius için, "Şampiyon Trabzonspor'un golcüsü Fransa'yı tek başına yıktı" ifadeleri kullanıldı.