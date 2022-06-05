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    Fırtına'dan stoper avı! Felipe, Vitor Hugo ve Bruno Peres’i takımına sordu

    Trabzonspor’un kadrosuna katmak istediği Brezilyalı stoper Felipe, Vitor Hugo ve Bruno Peres’e takımı sordu. Yönetim oyuncuya resmi teklifini yaptı. İşte sizler için derlediğimiz 5 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Trabzon’dan Felipe’ye bol bonuslu öneri

    Trabzonspor''da transfer çalışmalarının odak noktası daha çok stopere çevrilmiş durumda. Bu nedenle bir süredir ismi gündemde olan 33 yaşındaki tecrübeli stoper Felipe Augusto için resmi girişimler başladı. Atletico Madrid'in de sözleşmesin uzatmak istediği Felipe, Trabzonspor forması giyen vatandaşları Bruno Peres ve Vitor Hugo'yu arayarak, takım hakkında bilgiler aldı. Felipe'ye bol bonuslu 3 yıllık sözleşme önerildi.



    BOATENG DE BEKLENİYOR
    Trabzonspor'da Felipe dışında Boateng ile de temaslar devam ediyor. Yıldız futbolcuya teklif yapan Bordo-Mavililer- Boateng'in kararıını bekliyorlar.



    CORNELİUS FIRTINASI!
    Uluslar Ligi A Klasmanı 1. Grup'ta Danimarka deplasmanda Fransa'yı 2-1 yenerken Trabzonspor'un golcüsü Cornelius adeta şov yaptı. 60. dakikada oyuna giren Danimarkalı yıldız 68'de skoru eşitledi. 88'de de takımının galibiyet golünü atarak adeta tarih yazdı. Attığı iki gol de birbirinden şık olan oyuncu hem Fransa'da hem de ülkesinde manşetleri süsledi. Cornelius için, "Şampiyon Trabzonspor'un golcüsü Fransa'yı tek başına yıktı" ifadeleri kullanıldı.



        KOİTA İSTANBUL YOLCUSU
        İstanbulspor Trabzonspor'un gelecek sezon kadroda düşünmediği Kıoita'yı istiyor. Bordo-Mavili yöneticiler ile bir görüşme yapacak olan İstanbulspor yöneticileri transferi gelecek hafta sonlandırabilir.



        SULTANLAR SET VERMEDİ
        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nin 1. haftasındaki 3. maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etmeyi bildi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları 77 dakika süren maçı 19-25, 21-25, 16-25 setlerle kazanmayı bildi. Maçın ardından tribünlere seslenen Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar, destekleri için teşekkür ettikleri voleybolseverleri, bugün saat 19.00'da oynanacak Belçika maçına davet ettiler.



        KARTAL SAİSS İLE HER KONUDA ANLAŞMAYA VARDI
        Beşiktaş'ın Faslı stoper Romain Saiss ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Siyah- Beyazlılar'ın Afrika Uluslar Kupası maçları için milli takım kampında bulunan Saiss'i el sıkıştığı ifade edildi.



            CENK TOSUN BEKLEYİŞİ!
            Beşiktaş Everton ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun için kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar'ın Cenk'e sakatlığı dikkate alınarak 1+2 yıllık sözleşme teklif ettiği ve görüşmelerin olumlu geçtiği öğrenildi.



            ADAYLAR SEÇİM İÇİN MESAİDE
            Cuma akşamı lansmanını yapan Dursun Özbek bu sabah Kalamış Tesisleri'nde üyelerle kahvaltıda bulaşacak. Eşref Hamamcıoğlu ise akşam sarıkırmızılı kulübün Taç Spor Tesisleri'nde üyelerle bir araya gelecek. Olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (1905 AGS) konuğu oldu. Özbek, "İsimlere değil projelere oy verin. Zor şartlardan geçiyoruz ama eskiden daha zor şartlardan da geçtik. İyi projelerle her şeyi atlatırız" dedi.



            U19 KUPASINA KAVUŞTU
            U19 Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesinde kupasına kavuştu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen törende sarı-kırmızılı takımın teknik heyeti ile oyuncularına, kupa ve madalyalarını TFF
            İstanbul Bölge Müdürü Gür Onar ile TFF FGD İdari Koordinatörü Sertan Kıragası takdim etti. Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek. Takım Kaptanı Özgür Baran Aksaka, "Galatasaray Futbol Akademisi'ni, şampiyonlukta emeği geçen tüm Galatasaray ailesini kutluyorum" açıklamısını yaptı.



                JESUS'TAN SAMATTA SÜRPRİZİ
                Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme turundan katılacağı için sezonu 13 Haziran'da açacak olan Fenerbahçe'de takımdaki geleceği belirsiz olan oyuncularla ilgili gözler yeni teknik direktör Jorge Jesus'a çevrildi. Portekizli hocadan da ise geçen sezonu Royal Antwerp'te kiralık geçiren Mbawana Samatta ile ilgili sürpriz bir karar geldi. Jesus'un geçen sezonu Belçika ekibi Royal Antwerp'te geçiren forvet oyuncusu Mbwana Samatta'yı kamp döneminde takımda görmek istediği ve oyuncu ile ilgili kesin kararı göstereceği performans sonrası vereceği öğrenildi.



                PELKAS VE OZAN İLE GÖRÜŞTÜLER
                Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan ve Pelkas ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin iki yıldız ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. İki oyuncunun transferinin önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.



                KALMAYI HAK ETMİŞTİN
                F.Bahçe'nin eski golcüsü İsmail Kartal hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Senegalli oyuncu Moussa Sow, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsmail hoca, iyi iş çıkardın. Kalmayı hak etmiştin" ifadelerini kullandı... F.Bahçeli tecrübeli oyuncu Mert Hakan Yandaş ise İsmail Kartal için "Bana kattıkların için teşekkürler hocam" dedi.



                    ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
                    Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yeni bir proje için kolların sıvandığını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, İstanbul Maltepe'de futbol A takımı ve futbol altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere, F.Bahçe için 30 yıllığına tahsis edilen alanla ilgili tanıtım videosu paylaştı. Başkan Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bu arazinin kulübümüze tahsisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a teşekkürlerimizi, minnetlerimizi sunuyorum" dedi.



                    FRANSIZ MEDYASINDAN LAMKEL ZE İDDİASI!
                    Fransız medyası Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiasını gündeme getirdi. Fransızlar'a göre Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu Didier Lamkel Ze ile ilgileniyor. Geride kalan sezonu Metz'de kiralık olarak geçiren Kamerunlu yıldızın Antwerp ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Yıldız futbolcu geride kalan sezonda 20 maçta 7 gol atıp 3 asist yaptı.



                    TEK KADINLAR ŞAMPİYONU POLONYALI SWİATEK
                    Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde, ABD'li Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyon oldu. Philippe-Chatrier kortunda oynanan ve toplam 68 dakika süren maçta rakibini 6-1 ve 6-3'lük setlerle mağlup eden Swiatek, 2020 yılının ardından Fransa Açık'ta bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.



                        VAKIFBANK'TAN TUĞBA ŞENOĞLU'NA TEŞEKKÜR
                        Vakıfbank Spor Kulübü, Japonya Ligi'ne transfer olan milli oyuncusu Tuğba Şenoğlu için teşekkür mesajı yayınladı. 14 yıllık VakıfBank serüvenini sonlandıran Tuğba için yayınlanan mesajda, "VakıfBank kapısından tekrar gireceği güne kadar veda ettiğimiz Tuğba'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. O güne dek kalplerimiz beraber atacak" denildi.



                        MİLLİ TEKVANDOCU ATEŞLİ ALTIN MADALYA KAZANDI
                        İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 2022 Tekvando Grand Prix'sinde erkekler +80 kiloda milli tekvandocu Emre Kutalmış Ateşli, altın madalya kazandı. Organizasyonda dün erkekler 68 kiloda Hakan Reçber de altın madalya kazanmıştı. Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Onur Demirci, silkmede 202 kiloluk kardırışıyla bronz madalya kazandı.

                        MÖNCHENGLADBACH'IN YENİ HOCASI FARKE
                        Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Mönchengladbach'da teknik direktörlük görevine Daniel Farke'nin getirildiği duyuruldu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, 45 yaşındaki Farke'nin 2025'e kadar sürecek sözleşmeye imza attığı belirtildi. Farke'nin adı geçen sezon Beşiktaş ile de anılmıştı.

                        ÇİN İTALYA'YI FİLEDE 3-1 MAĞLUP ETTİ
                        FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Çin, İtalya'yı 3-1 mağlup etti. Toplamda 97 dakika süren maçın setleri 25- 13, 20-25, 25-22, 25-18 sona erdi. Dün Voleybol Milletler Ligi'nde oynanan diğer maçta ise Belçika, Tayland'ı 3-2 mağlup etti. Bu maçın setleri 22-25, 25-18, 25-23, 21-25, 13-15 sona erdi.

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                        Haberler Spor Fırtına'dan stoper avı! Felipe, Vitor Hugo ve Bruno Peres’i takımına sordu
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