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    Fenerbahçe'de duygusal veda! Başarılı teknik adam İsmail Kartal gözyaşlarıyla ayrıldı

    Fenerbahçe’de geride kalan sezonda başarı bir grafik çizen İsmila Kartal’a veda videosu hazırlandı. Video sonunda Kartal gözyaşlarına hakmi olamadı.

    Ağlatan veda

    Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, geride kalan sezonda Vitor Pereira sonrası dönemi oldukça başarılı şekilde geçiren teknik direktörü İsmail Kartal'a Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda duygusal bir veda gerçekleştirdi. İsmail Kartal için hazırlanan videonun gösterimi ile toplantı devam ederken video bitiminde üyeler Kartal'ı ayakta alkışlayarak tezahüratlarda bulundu. Bu sırada tecrübeli hoca gözyaşlarına hakim olamadı. İsmail Kartal ise selamlayarak üyelere karşılık verdi. İsmail Kartal, "Ben Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Yeni gelen hocamızla birlikte birkaç iyi transferle bu takım yeni sezonda Allah'ın izniyle şampiyon olacak" diye konuştu.



    DUYGUSAL PATLAMA
    İsmail hoca dün kendi adına hazırlanan videoyu izleyince duygu patlaması yaşadı. Gözyaşları sel oldu aktı.

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