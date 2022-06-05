Fenerbahçe'de duygusal veda! Başarılı teknik adam İsmail Kartal gözyaşlarıyla ayrıldı

Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, geride kalan sezonda Vitor Pereira sonrası dönemi oldukça başarılı şekilde geçiren teknik direktörü İsmail Kartal'a Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda duygusal bir veda gerçekleştirdi. İsmail Kartal için hazırlanan videonun gösterimi ile toplantı devam ederken video bitiminde üyeler Kartal'ı ayakta alkışlayarak tezahüratlarda bulundu. Bu sırada tecrübeli hoca gözyaşlarına hakim olamadı. İsmail Kartal ise selamlayarak üyelere karşılık verdi. İsmail Kartal, "Ben Fenerbahçeli İsmail Kartal olduysam bu arma sayesinde oldum. Yeni gelen hocamızla birlikte birkaç iyi transferle bu takım yeni sezonda Allah'ın izniyle şampiyon olacak" diye konuştu.