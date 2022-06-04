MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca Welbeck iddiaları hakkında konuştu! Görüşmeler yapıldı...

Sosyal medyada gündem olan Welbeck'le ilgili gelen sorular sorulan MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca, "Evet, arkadaşlarımız bir görüşme yaptı ama oyuncuyla ilgili süreç devam ediyor. Biraz kafamızda soru işaretleri var. Bu soru işaretleri bitmeden olmaz. Ekonomik ve bazı sorunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bitti demek yanlış olur. Orada görüştüğümüz başka isimler de var." cevabını verdi.
Faruk Koca, Welbeck'le video konferans sistemiyle görüştüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Oyuncu Ankaragücü'ne sıcak. Daha önce 'anlaştık' dediğimiz sporcu o değil. İngiltere'de oynayan, İngiliz olmayan bir oyuncu da var. Bitmeden açıklamamız doğru değil. İlk 11'de oynayacak 7 ya da 8 isim istiyoruz. Santrfor bölgesine en az iki isim almamız gerekiyor. Kanatlarda iki aldık, bir isim daha alacağız. 8 numaraya bir isim, ön liberoya da bir isim alacağız. Bir de sol bek alacağız. İlk yapılanmamız bu. Kampta aksaklık görürsek alırız. Şu an bir kaleciyle görüşüyoruz. Bahadır var zaten, ondan beklentimiz çok. Hocamızın da aklında birinci kaleci olarak Bahadır var. Tedbirlerimizi de alacağız."
KARİYERİ BEKLENENİ VERMEDİ
31 yaşındaki Welbeck, futbola Manchester United altyapısında başladı. Preston ve Sunderland'de kiralık olarak forma giyen Welbeck, oynadığı futbolla genç yaşta İngiltere'nin ve dünyanın gündemine oturmuştu. 2014/2015 sezonunda 20 Milyon Euro karşılığında Arsenal'e transfer olan Danny Welbeck, daha sonrasında kariyerinde hep geriye gitti ve beklentileri karşılayamayan yıldız adaylarından biri oldu.