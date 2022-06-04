Türkiye - Faroe Adaları maç sonucu: 4-0

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Faroe Adaları, C Ligi 1. Grup ilk maçında karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Maltalı hakem Trustin Farrugia düdük çaldı.
GÜZEL BAŞLANGIÇ
Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, mücadeleden 4-0 galip ayrılarak UEFA Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.
Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral kaydetti.