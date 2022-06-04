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    • 04.06.2022 20:19
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    • 04.06.2022 23:54
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    Türkiye - Faroe Adaları maç sonucu: 4-0! Bizim Çocuklar farklı başladı

    A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 4-0 galip ayrılarak gruba 3 puanla başladı.

    Türkiye - Faroe Adaları maç sonucu: 4-0

    UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Türkiye ile Faroe Adaları, C Ligi 1. Grup ilk maçında karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Maltalı hakem Trustin Farrugia düdük çaldı.

    GÜZEL BAŞLANGIÇ

    Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'mız, mücadeleden 4-0 galip ayrılarak UEFA Uluslar Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

    Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 47. dakikada Halil Dervişoğlu, 82. dakikada Serdar Dursun ve 85. dakikada Merih Demiral kaydetti.

        FAROE ADALARI: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Jonsson, Hansson, G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen

        FAROE ADALARI İLE İKİNCİ MAÇ

        A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 15 Temmuz 1991'de Faroe Adaları'nda oynandı. Özel maç, 1-1 sona erdi.

        Sepp Piontek yönetimindeki ay-yıldızlı ekibin tek golünü 75. dakikada Hami Mandıralı attı.
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