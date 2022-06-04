Cristiano Ronaldo, Manchester United'da sezonun en iyi oyuncusu ödülüne uzandı...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, kulübü tarafından sezonun oyuncusu seçildi.
Taraftarların oylarıyla belli olan ödülde Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo 1 numaraya yerleşirken, David de Gea 2., Fred ise 3. oldu.
TAKIMINA GERİ DÖNMÜŞTÜ
37 yaşına ulaşan yıldız futbolcu, uzunca süren Real Madrid ve Juventus kariyerinin ardından 18 yaşında ayrıldığı Manchester United'a geri dönmüştü.
Bu sezon Premier Lig'de 30 maçta forma giyen Ronaldo, 18 gol 3 asistlik katkı vermişti. Manchester United ile Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Cristiano Ronaldo, yedi maça çıkarken 6 gol kaydetti.
GELECEĞİ MERAK KONUSU
Takımın başına Erik ten Hag'ı getiren Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu efsanesi olduğu Real Madrid'e ya da altyapısından yetiştiği Sporting Lizbon'a transfer olabilir.