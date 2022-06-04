Beşiktaş Mısırlı yıldız Trezeguet'e kancayı attı! Aston Villa ve menajeriyle temaslar başladı

Forvetin yanı sıra kanat oyuncusu arayışlarını da sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısı Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Mahmoud Trezeguet için harekete geçti. Alınan bilgilere göre yönetim hem Trezeguet'nin bonservisini elinde bulunduran Aston Villa hem de Mısırlı futbolcunun menajeriyle temaslara başladı. İngiliz kulübünün sözleşmesinin sonuna 1 yıl kaldığı için Trezeguet'yi satmak istediği ve bonservis bedelini 8 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Beşiktaş'ın bu rakamı fazla bulduğu ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Ülkemizde Başakşehir'in yanı sıra Kasımpaşa formasını da giyen 27 yaşındaki futbolcunun kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği gelen bilgiler arasında. Geride bıraktığımız sezon Başakşehir'le Süper Lig'de 13 maça çıkan Trezeguet 6 gol ve 4 asistle 10 gole direkt katkıda bulundu. Yıldız futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro. Mahmoud Trezeguet'nin isim bir süredir Fenerbahçe ile de anılıyor.





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