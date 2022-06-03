Milli takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Faroe Adaları karşılaşması öncesinde konuştu. Burak Yılmaz, Cengiz Ünder...

UEFA Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları ile karşılaşacak A Milli Takım teknik direktörümüz Stefan Kuntz ve milli futbolcu Cengiz Ünder, mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Genç yaşta Avrupa'ya gitmesinin aldığı en doğru kararlardan biri olduğunu belirten Cengiz Ünder, "Genç yaşımda Avrupa'ya çıktım. Başakşehir'den Roma'ya gitmek, hayatımda verdiğim en doğru kararlardan bir tanesiydi. Benim için çok özel seneler geçti. Her zaman Avrupa hedefim vardı. En büyük hayallerimden birisi de futbolu Avrupa'da bırakmak. İnşallah bunu gerçekleştirebilirim" dedi.
"BURAK AĞABEY BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"
Burak Yılmaz'ın kendileri için çok önemli bir futbolcu olduğunu, tecrübeli golcünün milli takımı bırakmasıyla yeni bir dönem başladığını ifade eden Cengiz Ünder, "Burak ağabey uzun yıllar milli takıma hizmet etmiş bir isim. Bizim için önemli bir oyuncuydu. Kaptanımızdı. Onun gidişine çok üzülmüştük ama artık yeni bir dönem başlıyor. Genç bir takımız. Herkesin farklı bir sorumluluğu var. Bu sorumlulukları üstlenerek en iyi şekilde, tekrardan en iyi yerlere gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ise, "Burak'ın bırakmasının ardından yeni bir organizasyon oluştu. Oyuncularımız yeni bir hikaye yazman için çabalayacaklar. Bunun için de ilk 4 maçı kazanmalıyız." diye konuştu.
"HER YAPTIĞIMIZ EURO 2024 İÇİN"
Genç bir takım olduklarının altını çizen Kuntz, "İlk olarak takım ruhuna odaklandık. Portekiz'de kaçan penaltı anını yakalamak istiyorduk, o ana ulaştığımız için mutlu oldum. Şimdi o dönem kapandı. Her yaptığımız EURO 2024 finalleri için." dedi.
"MÜKEMMEL OYUNCULAR YETİŞTİRMEK GEREKİYOR"
Kuntz, "Cengiz'i hepiniz dinlediniz. Avrupa'ya yaşadığı deneyimlerden bahsetti. Bu tarz mükemmel oyuncular yetiştirmek gerekiyor. Böylece kulüpler uluslararası bir kimliğe bürünebilirler. Seviyede burada yüksek olsa belki de Cengiz gibi oyuncular kariyerlerine burada devam etmek isteyecektir." diyerek sözlerini sonlandırdı.