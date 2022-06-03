Süper Lig'in devlerine önerildi! Denis Bouanga kimdir?

Süper Lig'de transfer sezon resmi olarak başlamasa da şampiyonluk adayları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor… Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer çalışmalarında mesafe kat ederken Galatasaray 11 Haziran'daki başkanlık seçimi sonrası vites yükseltecek.

Fransa Ligi'nin köklü ekiplerinden Saint Etienne bu sezon Ligue 1'e veda etti ve yıldız oyuncuları Avrupa'nın radarında... Yeşil-Beyazlılar'ın yıldız isimlerinden Denis Bouanga menajerler aracılığıyla 3 Süper Lig devine teklif edildi.