Süper Lig'in devlerine önerildi! Denis Bouanga kimdir?

Süper Lig'de transfer sezon resmi olarak başlamasa da şampiyonluk adayları çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor… Fenerbahçe ve Beşiktaş transfer çalışmalarında mesafe kat ederken Galatasaray 11 Haziran'daki başkanlık seçimi sonrası vites yükseltecek.
Fransa Ligi'nin köklü ekiplerinden Saint Etienne bu sezon Ligue 1'e veda etti ve yıldız oyuncuları Avrupa'nın radarında... Yeşil-Beyazlılar'ın yıldız isimlerinden Denis Bouanga menajerler aracılığıyla 3 Süper Lig devine teklif edildi.
İKİNCİ LİG'DE FORMA GİYMEK İSTEMİYOR
2019 yılından beri Fransız ekibinde forma giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu gelecek sezon Fransa 2. Ligi'nde forma giymek istemiyor. Bu kararını yönetime sundu ve yönetim de yıldız futbolcuya kolaylık sağlayacağını söyledi.
Gabonlu yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki sezon sona eriyor. Geride bıraktığımız sezonda Saint Etienne'de 37 karşılaşmaya çıkan yıldız futbolcu 9 gol ve 6 asist üretti. Toplamda 15 gole katkıda bulundu.
PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO
Gabon Milli Takımı'nda 26 maçta 7 gole imza atan Bouanga'nın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Tecrübeli oyuncu için Saint Etienne, 2019 yılında Nimes'e 4.5 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı.
Bouanga kariyerinde Fransa dışında bir takımda forma giymedi. Le Mans altyapısından yetişen Gabonlu kanat oyuncusu, Lorient, Strasbourg, Tours gibi takımların formasını giydi. Kariyerinde 248 maça çıkan Bouanga, 74 gol atarken 31 asist üretti. Yıldız futbolcu, sol ve sağ kanat dışında santforda da görev yapabiliyor.