İstanbulspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından ilginç bir detay göze çarptı! 58 sene sonra ilk kez...

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig biletini kaparken, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek İstanbul takımlarının sayısı sekize yükseldi.
ÜMRANİYESPOR 7. TAKIM OLMUŞTU
1. Lig'de sezonu MKE Ankaragücü'nün ardından ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Ümraniyespor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'nın ardından ligde yer alacak yedinci takım olmuştu.
İSTANBULSPOR İLE SAYI SEKİZE YÜKSELDİ
Play-off ile Süper Lig'e yükselen İstanbulspor ile birlikte İstanbul'da yer alacak İstanbul takımı sayısı sekize yükselmiş oldu. Türk futbolunda 1963-1964 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig'de 8 İstanbul takımı birden yer alacak. 63-64 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Feriköy, Kasımpaşa, Beyoğlu, Beykoz ve İstanbulspor yer almıştı. Söz konusu sezonun şampiyonu Fenerbahçe olmuştu.
İSTANBUL TAKIMLARI 11 KEZ ŞEHİR DIŞINA ÇIKACAK
Bu gelişmeyle birlikte, İstanbul takımları 36 hafta oynanacak sezonda sadece 11 kez şehir dışına çıkacak. 25 maçı şehrinde oynayacak olan İstanbul kulüpleri, sadece Ankara, Trabzon, Konya, Alanya, Antalya, Adana, Sivas, Hatay, Kayseri, Gaziantep ve Giresun'a gidecek.