İstanbulspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından ilginç bir detay göze çarptı! 58 sene sonra ilk kez...

İSTANBUL TAKIMLARI 11 KEZ ŞEHİR DIŞINA ÇIKACAK

Bu gelişmeyle birlikte, İstanbul takımları 36 hafta oynanacak sezonda sadece 11 kez şehir dışına çıkacak. 25 maçı şehrinde oynayacak olan İstanbul kulüpleri, sadece Ankara, Trabzon, Konya, Alanya, Antalya, Adana, Sivas, Hatay, Kayseri, Gaziantep ve Giresun'a gidecek.

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