Son dakika: Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakacağını duyurdu

Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olarak Ağaoğlu, "Mehmet Büyükekşi, iki yıl süreyle Gaziantep FK başkanlığı yaptı ve bizlerle birlikte Kulüpler Birliği'nde oldu. Sıkıntıları bizimle birlikte yaşadı. Değerli bir kulüp başkanıydı. Ülke futbolu hakkında tecrübesi olan bir isim." ifadelerini kullandı.

"21 HAZİRAN'DA BIRAKIYORUM"

Kulüpler Birliği başkanlığı görevini 21 Haziran'da yeni başkana devredeceğini belirten Ağaoğlu, "21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim" dedi.