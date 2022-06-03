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    • Spor
    • 03.06.2022 21:28
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    • 03.06.2022 21:36
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    Son dakika: Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakacağını duyurdu

    Son dakika spor haberleri... Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği'ndeki görevini bitireceğini duyurdu. Ahmet Ağaoğlu, "21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim" dedi.

    Ağaoğlu bırakıyor

    Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

    Türkiye Futbol Federasyonu başkan adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi ile ilgili olarak Ağaoğlu, "Mehmet Büyükekşi, iki yıl süreyle Gaziantep FK başkanlığı yaptı ve bizlerle birlikte Kulüpler Birliği'nde oldu. Sıkıntıları bizimle birlikte yaşadı. Değerli bir kulüp başkanıydı. Ülke futbolu hakkında tecrübesi olan bir isim." ifadelerini kullandı.

    "21 HAZİRAN'DA BIRAKIYORUM"
    Kulüpler Birliği başkanlığı görevini 21 Haziran'da yeni başkana devredeceğini belirten Ağaoğlu, "21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim" dedi.

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    Haberler Spor Son dakika: Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakacağını duyurdu
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