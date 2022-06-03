Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Dünya Bisiklet Gününde sporcularla buluştu... Veledrom müjdesi

Bisiklet kullanımının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, "Bisiklet sporunu teşvik etme ve bu anlamda sporcularımızı destekleme yönünde yoğun çabalarımızı var. Bisikletin bir ulaşım aracı olarak da gündelik yaşam tarzının güçlü bir parçası olmasını hedefliyoruz. Bisiklet federasyonu, spor kulüpleri ve yerel yönetimler bu anlamdaki önemli paydaşlarımız. Üniversite kampüslerinde bisiklet kullanımı yine önemli hedeflerimizden bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

VELEDROM MÜJDESİ

Türkiye'nin ilk olimpik veledromunun inşaatının tamamlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki günlerde bu önemli tesisin açılışını yapacağız. Veledromumuz, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yer alacak. Bütün bu gelişmeler, bisikletle ilgili bilincin güçlenmesi, sporcularımızın performanslarının üst seviyelere çıkarılması adına yaptığımız gayretleri ortaya koyuyor." diye konuştu.