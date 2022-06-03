Galatasaray'ın gözdesi Axel Witsel transfer ihtimallerini değerlendirdi! Marsilya ilgisi...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Axel Witsel, transfer söylentileri hakkında konuştu.
Uluslar Ligi dolayısıyla Belçika Milli Takımı'nın kampında bulunan 33 yaşındaki ön libero, Marsilya iddiaları hakkında konuştu.
"ÇOK FARKLI BİR DÜNYAYA GİTMEYECEĞİM"
Witsel, "Marsilya'nın teklif yapıp yapmadığını bilmiyorum. Neler olacak göreceğiz. Çok farklı bir dünyaya gitmeyeceğim. Projesi olan bir Avrupa kulübünde oynamak ve en üst seviyede kalmak istiyorum. 33 yaşındayken 25 yaşından çok farklı düşünüyoruz. Plan yaparken ailemi de düşünmek zorundayım. Şu anda bir şey söyleyemem. Dünya Kupası yaklaşıyor. Ben de takımımla orada yer almak istiyorum ve bu yüzden dikkatlice düşünmem gerekiyor." diye konuşarak transferi konusunda ser verip sır vermedi.
GALATASARAY'IN HAMLESİ NE OLACAK?
Ön libero arayışında bulunan Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri olan Witsel, Galatasaray ile alakalı bir açıklamada ise bulunmadı. Fransız basını, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın Axel Witsel ile ciddi şekilde ilgilendiğini iddia etmişti. 11 Haziran'da seçime gidecek olan sarı kırmızılılarda adaylar Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun futbolu emanet etmeyi planladığı Cenk Ergün, alınan bilgilere göre yıldız oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Sarı kırmızılıların seçim sonrasında transfer için harekete geçmesi bekleniyor.
Kariyerinde Tianjin Tianhai, Benfica, Zenit, Standard Liege ve Borussia Dortmund gibi kulüplerde forma giyen yıldız futbolcu, Belçika Milli Takımı ile de 120 karşılaşmaya çıktı. Kariyerinde toplamda 618 karşılaşmada şans bulan Witsel, bu karşılaşmalarda 91 gol ve 48 asist ile katkı sağladı.