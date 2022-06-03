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    Jerome Boateng için henüz net bir yanıt alamayan Trabzonspor Atletico Madrid’ten ayrılan Felipe'yi gündeme aldı

    Resmi teklif yapılan Jerome Boateng için henüz net bir yanıt alamayan Bordo- Mavili yönetim, Atletico Madrid’ten ayrılan Felipe ile temas kuracak...

    Trabzon’da B planı Felipe
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    Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ stoper bölgesine ilk etapta tecrübeli bir oyuncunun takviye edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Bu bölge için yerli alternatiflerle de görüşülse de son dönemde Jerome Boateng ismi daha ön plan açıktı. Ancak Bordo-Mavililer, Alman yıldız için yapılan teklife henüz Lyon kulübünün net bir cevap vermemesi üzerine listedeki bir diğer önemli isme yöneldi. Alınan bilgilere göre Trabzonspor geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 35 maçta forma giyen Brezilyalı tecrübeli stoper Felipe için önümüzdeki günlerde teklif yapmayı planlıyor.



    BU AY SONUNDA SERBEST
    Geçmiş yıllarda Corinthians ve Porto gibi kulüplerin da formasını giyen ayrıca Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan Felipe'nin Atletico Madrid ile sözleşmesi Haziran ayı sonunda sona erecek ve oyuncu serbest statüye düşecek. Bu nedenle oyuncunun transferinde daha önemli adımlar atabileceğini düşünen yönetim Boateng'den gelen haberi beklerken, Felipe'nin de menajeri ile temasa geçti.

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    Etnospor
    Haberler Spor Jerome Boateng için henüz net bir yanıt alamayan Trabzonspor Atletico Madrid’ten ayrılan Felipe'yi gündeme aldı
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