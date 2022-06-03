Jerome Boateng için henüz net bir yanıt alamayan Trabzonspor Atletico Madrid’ten ayrılan Felipe'yi gündeme aldı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ stoper bölgesine ilk etapta tecrübeli bir oyuncunun takviye edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Bu bölge için yerli alternatiflerle de görüşülse de son dönemde Jerome Boateng ismi daha ön plan açıktı. Ancak Bordo-Mavililer, Alman yıldız için yapılan teklife henüz Lyon kulübünün net bir cevap vermemesi üzerine listedeki bir diğer önemli isme yöneldi. Alınan bilgilere göre Trabzonspor geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 35 maçta forma giyen Brezilyalı tecrübeli stoper Felipe için önümüzdeki günlerde teklif yapmayı planlıyor.