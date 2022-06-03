İstanbulspor play-off finalinde Bandırma'yı yenerek Süper Lig’e çıktı

Süper Lig'e son bilet İstanbulspor'un... Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Kocaeli'de oynanan maçta İstanbulspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti ve adını Süper Lig'e yazdırdı. Sarı-Siyahlılar, Ümraniyespor ve Ankaragücü'nün ardından bu sezon adını Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. İstanbulspor ayrıca 17 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e çıktı Dünkü finalde İstanbulspor 33. dakikada İbrahim Yılmaz'ın gölüyle öne geçti. Bandırmapor 45+3'te Keny'nin penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1. 45+9'da ise bu kez İstanbulspor, penaltı kazandı. Topun başına geçen İbrahim, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-1'e getirdi. Maçın da sonucunu belirledi.
CİMBOM KAZANDI SERİ 5. MAÇA UZADI
Efes'i play-off yarı final serisi 4. maçında yenen G.Saray, durumu 2-2'ye getirdi. 5. maçı kazanan final biletini alacak Galatasaray, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında sahasında Anadolu Efes'i 86-81 yendi ve durumu 2-2'ye getirdi. Böylelikle 3 maç kazanan tarafın finale çıkacağı seri 5. maça uzadı. İki takım arasında finale çıkan tarafın belli olacağı 5. maç yarın Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Kazanan Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olacak.
GÜVEN YALÇIN İLE İPLER KOPUYOR!
Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Güven Yalçın'la anlaşma sağlayamadı. Genç golcünün talep ettiği yıllık ücret ile Siyah- Beyazlılar'ın teklifi arasındaki fark, görüşmeleri durma noktasına getirdi. Yeni bir gelişme yaşanmaması halinde Güven kariyerine farklı bir takımda devam edecek. Beşiktaş'ın 2018'de Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Güven, Kartal'da 101 maçta 20 gol attı, 7 asist yaptı. Genç yıldıza Süper Lig'den birkaç kulübün talip olduğu öğrenildi. Güven Yalçın transferiyle ilgili kararını birkaç gün içinde verecek.