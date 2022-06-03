Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbulspor play-off finalinde Bandırma'yı yenerek Süper Lig’e çıktı

    Play-off finalinde İstanbul, İbrahim’in golleriyle zafere uzandı. Keny’nin sayısı Bandırma’ya yeterli olmadı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Süper İstanbul

    Süper Lig'e son bilet İstanbulspor'un... Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Kocaeli'de oynanan maçta İstanbulspor, Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti ve adını Süper Lig'e yazdırdı. Sarı-Siyahlılar, Ümraniyespor ve Ankaragücü'nün ardından bu sezon adını Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu. İstanbulspor ayrıca 17 yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e çıktı Dünkü finalde İstanbulspor 33. dakikada İbrahim Yılmaz'ın gölüyle öne geçti. Bandırmapor 45+3'te Keny'nin penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1. 45+9'da ise bu kez İstanbulspor, penaltı kazandı. Topun başına geçen İbrahim, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-1'e getirdi. Maçın da sonucunu belirledi.



    CİMBOM KAZANDI SERİ 5. MAÇA UZADI
    Efes'i play-off yarı final serisi 4. maçında yenen G.Saray, durumu 2-2'ye getirdi. 5. maçı kazanan final biletini alacak Galatasaray, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında sahasında Anadolu Efes'i 86-81 yendi ve durumu 2-2'ye getirdi. Böylelikle 3 maç kazanan tarafın finale çıkacağı seri 5. maça uzadı. İki takım arasında finale çıkan tarafın belli olacağı 5. maç yarın Efes'in ev sahipliğinde oynanacak. Kazanan Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi olacak.



    GÜVEN YALÇIN İLE İPLER KOPUYOR!
    Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Güven Yalçın'la anlaşma sağlayamadı. Genç golcünün talep ettiği yıllık ücret ile Siyah- Beyazlılar'ın teklifi arasındaki fark, görüşmeleri durma noktasına getirdi. Yeni bir gelişme yaşanmaması halinde Güven kariyerine farklı bir takımda devam edecek. Beşiktaş'ın 2018'de Bayer Leverkusen'den transfer ettiği Güven, Kartal'da 101 maçta 20 gol attı, 7 asist yaptı. Genç yıldıza Süper Lig'den birkaç kulübün talip olduğu öğrenildi. Güven Yalçın transferiyle ilgili kararını birkaç gün içinde verecek.



        ARDA AVRUPA ZİRVESİNDE
        Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasını terlettiği 12 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik katkı veren 17 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'nın zirvesine oturdu. Genç yıldız adayı, ortaya koyduğu performansla adından çokça söz ettirirken; 250 ligdeki futbolcu ve takımları 100 üzerindeki parametrede karşılaştıran Comparisonator'ın tespit ettiği istatistikleri gündem yarattı. Arda Güler, 95 futbolcunun olduğu listede 1 numaraya yerleşirken; Avrupa'nın en değerli 10 liginde oynayan 21 yaş altı oyuncular arasında 90 dakika başına en fazla gol beklentisi (xG) üreten futbolcu olmayı başardı. 0.54'lük gol beklentisine yol açan Arda; 0.39'la ikinci sırada yer alan Spezia'lı Eddie Salcedo, 0.33'le üçüncü olan Dortmund'lu Guiseppe Reyna ve 0.30'luk beklentiyle dördüncü sırada bulunan Bayern Münih'li Jamal Musiala'yı geçmeyi bildi. Listede Arda Güler'in geride bıraktığı isimler arasında Florian Wirtz, Pedri ve Bellingham gibi çok önemli yıldızlar da yer alıyor. Söz konusu Comparisonator istatistiğinde değerlendirmeye dahil edilen ligler içinde İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, Ukrayna, Hollanda, Portekiz ve bulunuyor.



        CARVALHO'DA RAKİP ÇIKTI
        Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği Betis'in ön liberosu William Carvalho için pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye İngiltere'den rakip çıktı. Ada basınına göre yeniden Premier Lig'e yükselen Fulham, Portekizli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Fulham Teknik Direktörü Marco Silva'nın eski öğrencisi ve vatandaşı olan William Carvalho'nun transferi için Fulham yönetimine talepte bulunduğu belirtiliyor.



        14 İSİM GERİ DÖNÜYOR
        Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderdiği 14 isim takıma geri dönüyor. Flavio, Diabate, Kerem Baykuş, Hakan Yeşil, Atakan Gündüz ve Anıl Başaran, Taha Tunç, Ebrar Cumur, Muhammet Akpınar, Koray Kılınç, Behlül Aydın, Safa Kınalı, Faruk Can Genç Abdulkadir Parmak geride dönecek isimler. Söz konusu isimlerin kulüpteki gelecekleri merak konusu olurken, kararı teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim verecek.



            ÖZBEK PROJELERİNİ ANLATACAK
            Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek bugün medya karşısına çıkacak. Özbek'in toplantıda Galatasaray'a 9 milyar lira kazandıracak projenin detaylarını anlatması bekleniyor. Zorlu Gösteri Merkezi'ndeki toplantı saat 19.30'da başlayacak.



            DENAYER VE SERİ İDDİASI!
            Galatasaray'da seçim için geri sayıma geçilirken transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Sarı- Kırmızılılar'ın iki yıldızı Jason Denayer ve Jean Michael Seri'nin seçimi bekledikleri ve yeniden Galatasaray'a dönmek istedikleri öğrenildi. İki yıldız da şu an boşta... Bonservisi elinde olan iki yıldızın Galatasaray'daki seçimden sonra yeni yönetimle masaya oturması bekleniyor.



            MİLLETLER LİGİ'NDE TÜRKİYE'NİN RAKİBİ ÇİN
            A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Milletler Ligi ikinci maçında Çin ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Filenin Sultanları, ilk maçında İtalya'yı 3-0 yenmişti. Çin ise, Hollanda karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.



                MİLLİ TAKIMIMIZDA TEMPO DÜŞMÜYOR
                UEFA Uluslar C Ligi'nde 4 Haziran'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları'nı konuk edecek A Milli Takım, dünü çift idmanla tamamladı. Gündüs salonda çalışan milliler akşam idmanında ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Milliler bugün Faroe Adaları maçı öncesi öncesi son çalışmasını yapacak ve hazırlıklarını tamamlayacak.



                NAZ AYDEMİR THY'DE
                Fenerbahçe'den ayrılan 32 yaşındaki pasör Naz Aydemir Akyol, Türk Hava Yolları Spor Kulübü ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Akyol, "THY ile anlaştığım için çok mutluyum" dedi.

                ÜMRANİYE'DE SÜRPRİZ AYRILIK
                Ümraniye, takım kaptanı Burak Öğür ile yollarını ayırdı. 32 yaşındaki kaleci ile yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde yıllık ücrette anlaşma sağlanamadı ve tecrübeli eldivenin kontratı feshedildi.

                SASA İLİC CSKA SOFYA'DA
                Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Sasa İlic, CSKA Sofya'nın yeni teknik direktörü oldu. Bulgar ekibi, 44 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Ilic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Etnospor
                Haberler Spor İstanbulspor play-off finalinde Bandırma'yı yenerek Süper Lig’e çıktı
                    SON DAKİKA