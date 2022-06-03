İstanbulspor play-off finalinde Bandırma'yı yenerek Süper Lig’e çıktı





ARDA AVRUPA ZİRVESİNDE

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasını terlettiği 12 karşılaşmada 3 gol ve 3 asistlik katkı veren 17 yaşındaki Arda Güler, Avrupa'nın zirvesine oturdu. Genç yıldız adayı, ortaya koyduğu performansla adından çokça söz ettirirken; 250 ligdeki futbolcu ve takımları 100 üzerindeki parametrede karşılaştıran Comparisonator'ın tespit ettiği istatistikleri gündem yarattı. Arda Güler, 95 futbolcunun olduğu listede 1 numaraya yerleşirken; Avrupa'nın en değerli 10 liginde oynayan 21 yaş altı oyuncular arasında 90 dakika başına en fazla gol beklentisi (xG) üreten futbolcu olmayı başardı. 0.54'lük gol beklentisine yol açan Arda; 0.39'la ikinci sırada yer alan Spezia'lı Eddie Salcedo, 0.33'le üçüncü olan Dortmund'lu Guiseppe Reyna ve 0.30'luk beklentiyle dördüncü sırada bulunan Bayern Münih'li Jamal Musiala'yı geçmeyi bildi. Listede Arda Güler'in geride bıraktığı isimler arasında Florian Wirtz, Pedri ve Bellingham gibi çok önemli yıldızlar da yer alıyor. Söz konusu Comparisonator istatistiğinde değerlendirmeye dahil edilen ligler içinde İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, Ukrayna, Hollanda, Portekiz ve bulunuyor.