Galatasaray'ın yıldızı Marcao'ya Fransız kancası! Nice 12 milyonu gözden çıkardı





4 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

Galatasaray'a geldiği günden beri ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Brezilyalı stoper, geride kalan sezonda 38 karşılaşmada forma giydi. 1 gol kaydetti. Marcao, 2019 yılında Portekiz temsilcisi Chaves'ten transfer edildi... Cimbom, Portekiz ekibine bu transfer için 4 milyon Euro ödedi. 3 yıl önce 2 milyon Euro değeri olan Marcao'nun şimdiki değeri ise 14 milyon Euro... Marcao'nun ismi Atalanta, Lazio, Napoli ve Villarreal gibi kulüplerle de anılıyor.

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