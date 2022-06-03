Milliler Uluslar Ligi'ne başlıyor! İlk rakip Faroe Adaları

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yarın Faroe Adaları'nı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Müsabakada, Malta Futbol Federasyonundan hakem Trustin Farrugia Cann düdük çalacak. Cann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Luke Portelli ve Edward Spiteri yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Matthew De Gabriele olacak.

STEFAN KUNTZ ALTINCI SINAVINDA

Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 6. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak.

Milli takım, Kuntz ile çıktığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 12 kez havalandırıp, kalesinde 6 gol gördü.

Kuntz idaresinde oynadığı ilk maçta İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci müsabakasında deplasmanda Letonya'yı 2-1, üçüncü karşılaşmasında da sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli takım, Stefan Kuntz'la 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda dördüncü maçında ise deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off yarı finaline katılma hakkı elde etti.

Ay-yıldızlı ekip, play-off yarı finalinde Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.