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    Beşiktaş bonservisi elinde olan eski golcüsü Cenk Tosun ile anlaşmak üzere

    Yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymek isteyen 30 yaşındaki golcü Beşiktaş’ın teklifini kabul etti. Cenk Tosun ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak...

    Cenk Tosun Kartal’a yakın
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Beşiktaş'ta yeniden Cenk Tosun sesleri... Yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cenk Tosun kendisine yapılan teklifi kabul etmeye çok yakın. Siyah- Beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk Tosun ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak... 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibi Everton'a transfer oldu. 2020- 2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibinde sadece 3 maça çıktı. 45 kez A Milli Takım formasını giyen Cenk Tosun 18 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'taki son sezonunda Süper Lig'de 3 maçta forma giydi ve 3 gole imza attı. Kara Kartal'da toplamda 145 karşılaşmada 67 kez gol sevinci yaşadı... Yıldız golcü Süper Lig kariyerinde 208 maçta 83 gole ulaştı.

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    Haberler Spor Beşiktaş bonservisi elinde olan eski golcüsü Cenk Tosun ile anlaşmak üzere
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