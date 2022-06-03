Beşiktaş bonservisi elinde olan eski golcüsü Cenk Tosun ile anlaşmak üzere

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Beşiktaş'ta yeniden Cenk Tosun sesleri... Yeniden Beşiktaş'ta oynamak isteyen Cenk Tosun kendisine yapılan teklifi kabul etmeye çok yakın. Siyah- Beyazlılar serbest durumda olan 30 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk Tosun ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalanacak... 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiliz ekibi Everton'a transfer oldu. 2020- 2021 sezonunun 2. yarında kiralık olarak yeniden Beşiktaş'ta forma giyen 30 yaşındaki forvet, yaşadığı sakatlık sonrası Everton'a geri döndü. Cenk Tosun, geçen sezon İngiliz ekibinde sadece 3 maça çıktı. 45 kez A Milli Takım formasını giyen Cenk Tosun 18 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş'taki son sezonunda Süper Lig'de 3 maçta forma giydi ve 3 gole imza attı. Kara Kartal'da toplamda 145 karşılaşmada 67 kez gol sevinci yaşadı... Yıldız golcü Süper Lig kariyerinde 208 maçta 83 gole ulaştı.