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    Trabzonspor ciddi bir planlama ile yola çıktı: Emeklerinin karşılığını şampiyonlukla aldı

    Fırtına rakipleri hoca ararken transferi tamamladı. Avcı'nın göreve gelmesinin ardından ara transfer döneminde Alanayspor'dan Bakasetas'ı, Gençlerbirliği'nden ise Berat Özdemir'i alarak nokta atış transferlere imza atan Bordo- Mavili yönetim, yaz transfer döneminde de elini çabuk tuttu.

    İşte Fırtına’nın şampiyonluk yürüyüşü

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, hem sahada elde ettiği başarı ile hem de ortaya koyduğu organizasyonla tüm kulüplere örnek oldu.

    Bordo-Mavililer her açıdan tarihe geçecek bir şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk yürüyüşüne 2020 yılının kasım ayında teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirerek başlayan Trabzon, o sezon Avcı yönetiminde bir sonraki sezonun temellerini attı.

    ELİNİ ÇABUK TUTTU
    Avcı'nın göreve gelmesinin ardından ara transfer döneminde Alanayspor'dan Bakasetas'ı, Gençlerbirliği'nden ise Berat Özdemir'i alarak nokta atış transferlere imza atan Bordo- Mavili yönetim, yaz transfer döneminde de elini çabuk tuttu.

        Ezeli rakipleri teknik direktör ararken, Trabzonspor, Marek Hamsik, Gervinho, Bruno Peres ve Cornelius gibi transferleri sezon öncesine yetiştirdi. Süper Lig'in en kıymetli oyuncularından Dorukhan Toköz de bonservis ödenmeden transfer edildi.

        PLANLAMA FARKI
        Büyük bir planlama ve çalışmanın karşılığında 2021-2022 sezonuna en hazır başlayan takım olan Trabzonspor, masadaki emeklerinin karşılığını ligin başlamasıyla almayı başardı. Fırtına, Süper Lig'de 9. haftada aldığı liderliği bir daha bırakmadı ve 35. hafta sonunda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Rakiplerini yanına yaklaştırmadan uzak ara şampiyon olan Bordo-Mavilier, 30 Nisan'da ligde mutlu sona ulaştı. Süper Lig tarihinin en erken ikinci şampiyonluğuna imza atarak taraftarını sevince boğdu.

        ÖZ EVLATLARI İLE ZAFERE TRABZONSPOR'DA
        2021-2022 sezonunda elde edilen şampiyonlukta altyapıdan çıkan oyuncular da önemli bir başarıya imza attı. Kaptan Uğurcan Çakır, sezonun en başarılı kalecilerinden biri olarak dikkat çekerken, altyapıdan yetişen bir diğer isim Abdülkadir Ömür de kariyerinin en iyi sezonuna imza attı. Ahmetcan Kaplan da ligin ikinci yarısında vermiş olduğu katkı ile tarihi zaferde kendine yer edinmeyi bildi.

            AVCI FARKI
            Fırtına'nın kazandığı şampiyonlukta takım içerisnde yakalanan aile havası da büyük bir paya sahip oldu. Hem saha içinde hem de saha dışında birliktelik yakalayan Trabzonspor, böylece başarıya daha kolay ulaştı. Takım içinde yakalanan aile havasında Abdullah Avcı ise başrol oynadı.
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