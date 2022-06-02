Trabzonspor ciddi bir planlama ile yola çıktı: Emeklerinin karşılığını şampiyonlukla aldı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, hem sahada elde ettiği başarı ile hem de ortaya koyduğu organizasyonla tüm kulüplere örnek oldu.
Bordo-Mavililer her açıdan tarihe geçecek bir şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonluk yürüyüşüne 2020 yılının kasım ayında teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı'yı getirerek başlayan Trabzon, o sezon Avcı yönetiminde bir sonraki sezonun temellerini attı.
ELİNİ ÇABUK TUTTU
Avcı'nın göreve gelmesinin ardından ara transfer döneminde Alanayspor'dan Bakasetas'ı, Gençlerbirliği'nden ise Berat Özdemir'i alarak nokta atış transferlere imza atan Bordo- Mavili yönetim, yaz transfer döneminde de elini çabuk tuttu.