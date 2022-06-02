Trabzonspor ciddi bir planlama ile yola çıktı: Emeklerinin karşılığını şampiyonlukla aldı

ÖZ EVLATLARI İLE ZAFERE TRABZONSPOR'DA

2021-2022 sezonunda elde edilen şampiyonlukta altyapıdan çıkan oyuncular da önemli bir başarıya imza attı. Kaptan Uğurcan Çakır, sezonun en başarılı kalecilerinden biri olarak dikkat çekerken, altyapıdan yetişen bir diğer isim Abdülkadir Ömür de kariyerinin en iyi sezonuna imza attı. Ahmetcan Kaplan da ligin ikinci yarısında vermiş olduğu katkı ile tarihi zaferde kendine yer edinmeyi bildi.