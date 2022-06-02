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    • Spor
    • 02.06.2022 22:08
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    • 02.06.2022 22:33
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    Son dakika: Bandırmaspor 1 - İstanbulspor 2 I Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor

    Son dakika... Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Müsabakayı 2-1 kazanan İstanbulspor, Süper Lig biletini alan son takım oldu.

    Süper Lig’e yükselen son takım İstanbulspor

    Süper Lig'e yükselen son takımın belli olduğu Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

    17 YIL SONRA İLK

    Kritik müsabakayı 2-1 kazanan İstanbulspor, Süper Lig'e yükseldi. Sarı-siyahlıların gollerini İbrahim Yılmaz kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü Keny'den geldi.



    Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de yer alacak olan İstanbulspor, 2004/05'ten sonra ilk kez en üst ligde boy gösterecek. Bandırmaspor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme fırsatını değerlendiremedi.

        Başkan Erdoğan, "Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan @istanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.

        Süper Lig'e daha önce Ankaragücü ve Ümraniyespor yükselmişti.

        SÜPER LİG'DE 8 İSTANBUL TAKIMI
        Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de 8 İstanbul takımı olacak.

        İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor ve İstanbulspor Süper Lig'de olacak.

        BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA 11'LER
        Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Levent, Kerim, Keny

        İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim
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