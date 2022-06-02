Süper Lig'e yükselen son takımın belli olduğu Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.
17 YIL SONRA İLK
Kritik müsabakayı 2-1 kazanan İstanbulspor, Süper Lig'e yükseldi. Sarı-siyahlıların gollerini İbrahim Yılmaz kaydetti. Bandırmaspor'un tek golü Keny'den geldi.
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de yer alacak olan İstanbulspor, 2004/05'ten sonra ilk kez en üst ligde boy gösterecek. Bandırmaspor ise tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme fırsatını değerlendiremedi.