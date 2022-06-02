Başkan Erdoğan, "Spor Toto 1. Lig play-off finalini kazanarak Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan @istanbulspor'u ve tüm taraftarlarını en içten dileklerimle tebrik ediyor, yeni sezonda tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." dedi.



Süper Lig'e daha önce Ankaragücü ve Ümraniyespor yükselmişti.

SÜPER LİG'DE 8 İSTANBUL TAKIMI

Gelecek sezon 19 takımın mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de 8 İstanbul takımı olacak.

İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor ve İstanbulspor Süper Lig'de olacak.

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇINDA 11'LER

Bandırmaspor: Gökhan, Okan, Alpay, Lokman, Caner, Mulumba, Mehmet, Landel, Levent, Kerim, Keny

İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Mehmet Yeşil, Emrecan, Duhan, Ferhat, Melih, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim