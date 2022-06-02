Beşiktaş, Faslı stoper için resmi teklifini resmen iletti: Romain Saiss Kartal gibi

Beşiktaş, savunmasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
3'lü savunma oynatan Fransız teknik adamın verdiği transfer listesi için çalışan siyah-beyazlı yönetim, savunma bölgesine en az 2 takviye yapacak. Beşiktaş özellikle Domagoj Vida'nın ayrılmasından sonra stopere tecrübeli bir isim arıyor.
Gelen son bilgilere göre Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Faslı stoper Romain Saiss için harekete geçti. Valerien İsmael'in yakından tanıdığı 32 yaşındaki oyuncu için teklif yapıldığı ve beklemeye geçildiği öğrenildi.