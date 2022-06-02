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    Beşiktaş, Faslı stoper için resmi teklifini resmen iletti: Romain Saiss Kartal gibi

    Beşiktaş'ta Vida’nın ayrılışından sonra stoper mevkine 2 takviye yapacak olan Beşiktaş, Wolverhampton’la sözleşmesi sona eren Faslı stoper Romain Saiss’e resmi teklif yaptı. Beşiktaş oyuncunun kararı için beklemeye geçti.

    Romain Saiss Kartal gibi

    Beşiktaş, savunmasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

    3'lü savunma oynatan Fransız teknik adamın verdiği transfer listesi için çalışan siyah-beyazlı yönetim, savunma bölgesine en az 2 takviye yapacak. Beşiktaş özellikle Domagoj Vida'nın ayrılmasından sonra stopere tecrübeli bir isim arıyor.

    Gelen son bilgilere göre Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Faslı stoper Romain Saiss için harekete geçti. Valerien İsmael'in yakından tanıdığı 32 yaşındaki oyuncu için teklif yapıldığı ve beklemeye geçildiği öğrenildi.

        Yöneticiler, Saiss'in menajerinden gelecek habere göre hareket edecek. Wolverhampton'dan ayrılma kararı alan Saiss'e 6 kulübün daha teklif yaptığı, kararını ise kısa süre içinde vereceği belirlendi.

        Beşiktaş'ın teklifinin son derece cazip olduğu, imza parasının da teklif edildiği, ouyuncunun kararını Beşiktaş'tan yana kullanmasının son derece yüksek bir ihtimal olduğu da gelen haberler arasında.
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