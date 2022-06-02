Beşiktaş, Faslı stoper için resmi teklifini resmen iletti: Romain Saiss Kartal gibi

Gelen son bilgilere göre Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Faslı stoper Romain Saiss için harekete geçti. Valerien İsmael'in yakından tanıdığı 32 yaşındaki oyuncu için teklif yapıldığı ve beklemeye geçildiği öğrenildi.