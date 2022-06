Sponsorluk töreninde konuşan Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Galatasaray'da artık birliktelik çok zor

SULTANLAR ÇİZME'Yİ YIKTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım, karşılaşmaya file önünü uzunlarıyla kapatarak başladı. Blokta etkili olan ay-yıldızlılar 5-1'lik serinin ardından 9-5 öne geçti. İyi oyununu sürdüren milliler, seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci setine de iyi başlayan milli takım, skor 7-2'de İtalya'ya mola aldırdı. Eda Erdem ve Hande Baladin ile etkili bloklar yapan ay-yıldızlı ekip, teknik molaya 12-8 önde girdi. Az hata yapan milliler, seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı. Ebrar Karakurt ve Saliha Şahin'in smaç sayılarıyla 3. sette İtalya'nın farkı açmasını engelleyen Türkiye, teknik molaya 9-12 geride girdi. Molanın ardından 5-1'lik seri yapan milli takım, 14-13 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Ay-Yıldızlılar seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı. Sultanlar'ın bır sonraki maçı cuma günü Ankara'da Çin ile.



İTALYA ZAFERİ SONRASI BÜYÜK COŞKU VARDI...

Maçtan sonra kaptan Eda Dündar, seyirciyle "Türkiye" tezahüratı yaptı ve taraftara desteği için teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu da maçı izleyenler arasındaydı



OĞUZHAN'DAN İNDİRİM

Galatasaray ile transfer görüşmesi yapan Oğuzlan Özyakup, Sarı-Kırmızılılar'a imza atmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır... Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan tecrübeli oyuncunun yıllık ücretinde büyük indirime gittiği öğrenildi. Galatasaray ile transfer görüşmelerine devam eden yıldız oyuncu için Başakşehir ve Karagümrük kulüpleri de devrede. 29 yaşındaki yıldız oyuncunun transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.



YENİ SPONSOR GSYİAD

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, G.Saray Erkek Voleybol Takımı'nın forma sponsoru oldu.



MAZBATA TÖRENİ BUGÜN

Beşiktaş'ta başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, bugün mazbatalarını alacak. Vodafone Park saha zemininde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 15.30'da başlayacak. Çebi, geçerli oyların 2 bin 777 oyla yeniden başkanlığa seçilmişti.



FIRTINA'NIN GÖZÜ KONYASPOR'DA!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Konyaspor Yönetimi ile transfer görüşmesi yaptı. Ağaoğlu Konya'nın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ve Amir Hadziahmetovic için sözlü olarak teklif yaptı. Konyaspor cephesi oyuncuların satışına olumlu bakarken iki oyuncudan paket halinde 8 milyon Euro seviyelerinde beklentileri olduklarını belirttiler.



MERT ÇETİN'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Kayserispor'un Hellas Verona' dan 6 aylığına kiraladığı Mert Çetin, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, "Şu an Verona'nın oyuncuyum, Kayserispor'a 6 aylık bir süreç için geldim. Hem Süper Lig, hem de Avrupa'dan teklifler var. Teklifleri değerlendiriyoruz ve tercihimi yapacağım" dedi. Çetin'in Verona ile kontratı 2025'te bitecek.



CEBRAİL KARAYEL ALTAY'DAN AYRILDI

Süper Lig'de tutunamayıp kümeye düşen Altay'da sözleşmesi biten Cebrail Karayel, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Karayel," Hayat şansı ve biz futbolcuların bazı kırılma anları vardır. Altay bu noktada benim için en özel yerde olacak" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki sağ bek, bu sezon 32 maçta 1 gol, 5 asistle oynadı.



GERVİNHO'YA ŞAMPİYONLUK PASTASI

Gervınho'ya ülkesinde ailesi tarafından doğum günü partisi yapıldı. Pastanın üzerinde Trabzonspor'un şampiyonluk kupası ile Gervinho'nun fotoğrafı yer aldı.

