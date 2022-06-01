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    Sponsorluk töreninde konuşan Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Galatasaray'da artık birliktelik çok zor

    Burak Elmas, “Bundan sonra Galatasaray’da birlikteliğin, geniş çaplı bir birlikteliğin çok zor olduğunu düşünüyorum” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 1 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    G.Saray’da artık birliktelik çok zor

    G.Saray Başkanı Burak Elmas, sponsorluk töreninde önemli açıklamalar yaptı. Elmas, "Galatasaray iyi günlerden geçmiyor. İyi bir strateji ve stratejiye bağlı kalması lazım. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Uygulamada bazı hatalar olabilir, önemli olan stratejiden uzaklaşmamaktır. Bununla ilgili konuşacak çok zamanımız olacak. Bu süreci bizlerin değerlendirmesinden ziyade Galatasaraylıların değerlendirmesi lazım. Bizim de hatalarımız olabilir. Bundan sonra Galatasaray'da birlikteliğin, geniş çaplı bir birlikteliğin çok zor olduğunu düşünüyorum. Görüş ayrılığı olacak ve taraf belirlenecek. Umarım Galatasaray kazanır" dedi.



    YENİ RİVA'LAR VE FLORYA'LAR BIRAKACAĞIZ
    G.Saray Başkan Adayı Dursun Özbek, "Projelerimizin amacı sadece mevcut borçların bitirilmesine yönelik değildir. Amacımız, mevcut varlıklarımızın günün koşullarına göre en verimli şekilde değerlendirilmesi ve kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulmasıdır. Bunun yanında camiamıza yeni gayrimenkuller kazandırılarak, bugün bize bırakıldığı gibi gelecek nesillere de yeni Riva'lar, yeni Florya'lar miras bırakmak istiyoruz" dedi.



    ONYEKURU BEKLEMEDE
    Olympiakos'ta mutsuz olan Nijeryalı yıldız futbolcu Henry Onyekuru, Sarı-Kırmızılı kulübün seçimlerine odaklanmış durumda... Yıldız futbolcu yeniden Cimbom'da forma giymek istiyor. Bunun için yeni yönetimin belirlenmesini bekleyen yıldız oyuncu, buna göre rotasını çizecek. Onyekuru Galatasaray'da ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanmıştı.



        SÖRLOTH'TA FARK 1 MİLYON EURO
        Leipzig, Sörloth'un bonservisini 8 milyon Euro'ya çekti. Fenerbahçe ile 6-7 milyon Euro arasında bir rakam hedeflemişti. Görüşmelerde sona yaklaşıldı. Fenerbahçe, Alexander Sörltoh transferinde sona yaklaşmak üzere. Sarı-Lacivertliler, Norveçli golcü ile tüm şartlarla anlaşma sağlarken kulübü Leipzig ile görüşmelere devam ediyordu. Fenerbahçeli kurmaylar Sörloth ile 6-7 milyon Euro bandında bir bonservis bedeli ödemeyi planlıyordu. İlk başta kapıyı 13 milyon Euro'dan açan Leipzig ise rakamı 8 milyon Euro'ya kadar çekmiş durumda. Bundesliga kulübü ile görüşmelerin devam ettiği, kısa bir süre içinde Norveçli golcü ile ilgili olarak müjdeli bir haberin gelebileceği ifade edildi. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Sörloth ile yakından ilgilendiklerini Leipzig kulübü ile de 2 kez görüşme gerçekleştirdiklerini açıklamıştı.



        ZAJC'A İZİN ÇIKMADI
        Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon özellikle son 15 maçlık periyotta müthiş bir katkı veren Miha Zajc'a İtalya'dan talip çıkmıştı. Torino'nun talip olduğu Zajc'a Fener yönetiminden izin çıkmadı. Ancak teknik direktör olması beklenen Jorge Jesus, Zajc'ı kadroda tercih etmemesi durumunda Sloven orta saha için transfer sürecinin başlatılabileceği de gelen haberler arasında. Yine aynı şekilde Portekizli orta saha Miguel Crespo için bazı İtalyan ve İspanyol takımlarının nabız yokladığı fakat Sarı-Lacivertli kurmayların bonservis bedelini 8 milyon Euro civarına çektiği de ifade ediliyor. Her iki oyuncunun sezona çubuklu forma ile başlaması çok yüksek bir ihtimal.



        FENER'E DAHA YAKIN
        Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Abdülkerim Bardakçı savaşı tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş'ın takas+para yöntemiyle kadrosuna katmak istediği Abdülkerim Bardakçı için Fenerbahçe direkt nakit ile transferi bitirmek istiyor. Fenerbahçe'nin teklifinin Konya yönetimine daha cazip geldiği öğrenilirken, başarılı stoper için pazarlıkların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor. Abdülkerim Bardakçı, performansıyla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Konya'nın da bir süre şampiyonluk yarışının içinde olmasında önemli pay sahibiydi.



            İTALYA'DAN VRİONİ İDDİASI
            İtalyan medyasında yer alan habere göre, Beşiktaş, Juventus forması giyen Giacomo Vrioni'yle ilgileniyor. Arnavut yıldıza, Anderlecht ve Getafe'nin de ilgisi olduğu haberde yer aldı. Giacomo Vrioni, bu sezon Avusturya'nın Tirol takımında kiralık olarak forma giydi. 23 yaşındaki oyuncu, 30 karşılaşmada görev aldı ve 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu ayrıca 5 de asist yaptı.



            KARTAL'DAN SAMET HAMLESİ
            Beşiktaş, Adana Demirspor forması giyen yıldız oyuncu için yeni bir teklifte bulundu. Görüşmeler devam ediyor... Stoper bölgesi için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın için yeni bir teklifte bulundu. Güney ekibinin vereceği cevap bekleniyor. Siyah-Beyazlılar o bölgeye bir yabancı bir de yerli bir oyuncu bakıyor. Siyah-Beyazlılar'ın yabancı stoper adayları arasında Romain Saiss ve Daniel Amartey de yer alıyor.



            TÜRKİYE PORTEKİZ'E KONUK OLACAK
            Milli Erkek Voleybol Takımımız CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu ikinci maçında bugün deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak. Viano de Castello Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Ay yıldızlı takımımız, gruptaki ilk maçında Slovakya'yı 3-0'lık skorla mağlup etmişti.



                PSG, NUNO MENDES'İN BONSERVİSİNİ ALDI
                Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Sporting Lizbon'dan kiraladığı Nuno Mendes'in 40 milyon euroluk satın alma opsiyonun kullanıldığını açıkladı. Fransız kulübü, 19 yaşındaki Portekizli oyuncu ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. PSG formasıyla bu sezon 40 maça çıkan genç sol bek, takımına 3 asistlik katkı yaptı.



                BENZEMA DEVLER LİGİ'NİN EN İYİ FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
                Real Madrid'in yıldız golcüsü Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi. 34 yaşındaki Fransız golcü, Devler Ligi'nde 12 maçta 15 gol, 2 asistlik performansıyla takımının kupayı kazanmasında büyük rol oynamıştı. Yıldız forvetin Chelsea deplasmanında attığı ilk gol de turnuvada sezonun golü seçildi.



                ELMAS'A PROTESTO ÖZBEK'E ALKIŞ
                ING Basketbol Süper Ligi play off yarı final serisi 3. maçında Galatasaray NEF ile Anadolu Efes'in karşılaşmasına Sarı-Kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve salonun tamamını doldurdu. Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile 11 Haziran'daki seçimde adaylığını koyan Dursun Özbek de takip etti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar Başkan Burak Elmas'ı protesto ederken başkan adayı ve eski başkan Dursun Özbek'i alkışladı. Dursun Özbek de taraftarların bu jestine selamla karşılık verdi. Dün geceki karşılaşmada gergin anlar da yaşardı. 3. periyon ortasında Anadolu Efes'in skorer guard'ı Micic ile Galatasaray'ın guard'ı Dee Bost bir anda birbirlerine girdi. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı. Karşılaşmanın hakemleri her iki oyuncuya da teknik faul verdi. Sonrasında da oyun kaldığı yerden devam etti.



                    SULTANLAR ÇİZME'Yİ YIKTI
                    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin birinci haftasındaki ilk maçında İtalya'yı 3-0 mağlup etti. Milli takım, karşılaşmaya file önünü uzunlarıyla kapatarak başladı. Blokta etkili olan ay-yıldızlılar 5-1'lik serinin ardından 9-5 öne geçti. İyi oyununu sürdüren milliler, seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci setine de iyi başlayan milli takım, skor 7-2'de İtalya'ya mola aldırdı. Eda Erdem ve Hande Baladin ile etkili bloklar yapan ay-yıldızlı ekip, teknik molaya 12-8 önde girdi. Az hata yapan milliler, seti 25-19 alarak skoru 2-0 yaptı. Ebrar Karakurt ve Saliha Şahin'in smaç sayılarıyla 3. sette İtalya'nın farkı açmasını engelleyen Türkiye, teknik molaya 9-12 geride girdi. Molanın ardından 5-1'lik seri yapan milli takım, 14-13 öne geçti ve rakibine mola aldırdı. Ay-Yıldızlılar seti 25-19, maçı da 3-0 kazandı. Sultanlar'ın bır sonraki maçı cuma günü Ankara'da Çin ile.

                    İTALYA ZAFERİ SONRASI BÜYÜK COŞKU VARDI...
                    Maçtan sonra kaptan Eda Dündar, seyirciyle "Türkiye" tezahüratı yaptı ve taraftara desteği için teşekkür etti. Bakan Kasapoğlu da maçı izleyenler arasındaydı

                    OĞUZHAN'DAN İNDİRİM
                    Galatasaray ile transfer görüşmesi yapan Oğuzlan Özyakup, Sarı-Kırmızılılar'a imza atmak için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır... Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan tecrübeli oyuncunun yıllık ücretinde büyük indirime gittiği öğrenildi. Galatasaray ile transfer görüşmelerine devam eden yıldız oyuncu için Başakşehir ve Karagümrük kulüpleri de devrede. 29 yaşındaki yıldız oyuncunun transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

                    YENİ SPONSOR GSYİAD
                    1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği, G.Saray Erkek Voleybol Takımı'nın forma sponsoru oldu.

                    MAZBATA TÖRENİ BUGÜN
                    Beşiktaş'ta başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, bugün mazbatalarını alacak. Vodafone Park saha zemininde gerçekleştirilecek mazbata töreni, saat 15.30'da başlayacak. Çebi, geçerli oyların 2 bin 777 oyla yeniden başkanlığa seçilmişti.

                    FIRTINA'NIN GÖZÜ KONYASPOR'DA!
                    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Konyaspor Yönetimi ile transfer görüşmesi yaptı. Ağaoğlu Konya'nın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ve Amir Hadziahmetovic için sözlü olarak teklif yaptı. Konyaspor cephesi oyuncuların satışına olumlu bakarken iki oyuncudan paket halinde 8 milyon Euro seviyelerinde beklentileri olduklarını belirttiler.

                    MERT ÇETİN'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI
                    Kayserispor'un Hellas Verona' dan 6 aylığına kiraladığı Mert Çetin, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çetin, "Şu an Verona'nın oyuncuyum, Kayserispor'a 6 aylık bir süreç için geldim. Hem Süper Lig, hem de Avrupa'dan teklifler var. Teklifleri değerlendiriyoruz ve tercihimi yapacağım" dedi. Çetin'in Verona ile kontratı 2025'te bitecek.

                    CEBRAİL KARAYEL ALTAY'DAN AYRILDI
                    Süper Lig'de tutunamayıp kümeye düşen Altay'da sözleşmesi biten Cebrail Karayel, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Karayel," Hayat şansı ve biz futbolcuların bazı kırılma anları vardır. Altay bu noktada benim için en özel yerde olacak" ifadelerini kullandı. 27 yaşındaki sağ bek, bu sezon 32 maçta 1 gol, 5 asistle oynadı.

                    GERVİNHO'YA ŞAMPİYONLUK PASTASI
                    Gervınho'ya ülkesinde ailesi tarafından doğum günü partisi yapıldı. Pastanın üzerinde Trabzonspor'un şampiyonluk kupası ile Gervinho'nun fotoğrafı yer aldı.

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                    Haberler Spor Sponsorluk töreninde konuşan Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Galatasaray'da artık birliktelik çok zor
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