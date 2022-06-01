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    • 01.06.2022 16:08
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    • 01.06.2022 16:11
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    Manchester United'da beklenen ayrılık gerçekleşti! Paul Pogba İngiliz ekibinden ayrılıyor...

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba, sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilememe kararı aldı ve kulübünden ayrılacağını açıkladı.

    United’da beklenen son! Pogba ayrılıyor...

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Fransız futbolcu Paul Pogba ile yollarını ayırma kararı aldı.

    Manchester United Kulübü, sözleşmesi ay sonunda bitecek 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Pogba'nın takımdan ayrılacağını duyurdu.

    Le Havre'dan 16 yaşındayken Manchester United altyapısına dahil edilen Pogba, 2012'de sözleşmesinin sona ermesiyle bedelsiz olarak Juventus'a imza atmıştı. Pogba, 2016'da 105 milyon avro bonservis bedeli karşılığında yeniden Manchester ekibine transfer olmuştu.

    Birer kez İngiltere Lig Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadığı Manchester United'da 233 maça çıkan Pogba, 39 gol kaydetti.

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    Haberler Spor Manchester United'da beklenen ayrılık gerçekleşti! Paul Pogba İngiliz ekibinden ayrılıyor...
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