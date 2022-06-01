Arda Güler değerini 60’a katladı, zirveye atladı!

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon A Takım'da gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken17 yaşındaki Arda Güler'in piyasa değeri Transfermarkt verilerinin güncellenmesi ile 6 milyon Euro'ya kadar çıktı. Genç futbolcu böylelikle 2005 doğumlu futbolcular arasında dünyada en pahalı oyuncu olarak adını zirveye yazdırdı.
ARDA GÜLER'E BÜYÜK ONUR…
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon A Takım'da süre almaya başlayan genç futbolcu, şans bulduğu anlarda hem etkili futbolu hem de skora yaptığı katkılarla Süper Lig'e damga vurmuş ve adını Avrupa futbol piyasasına duyurmuştu.
Arda Güler'in Fenerbahçe forması altında gösterdiği harika performans sonrası 17 yaşındaki futbolcunun adı Barcelona, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın dev kulüpleri ile anılırken, Sarı-Lacivertliler bir süre önce Arda'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.
13 Temmuz 2021'de güncel piyasa değeri 100 bin Euro olan Arda Güler'in yine piyasa değeri ise Transfermarkt verilerinin güncellenmesiyle 6 milyon Euro'ya çıktı.
PİYASA DEĞERİNİ 60 KATINA ÇIKARDI
1 sene dahi dolmadan değerini tam 60 katına çıkaran Arda'nın başarısı bununla da sınırlı kalmadı. 17 yaşındaki yıldız, 2005 doğumlu oyuncular arasında dünyada en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcu olarak büyük bir başarıya imza attı.
Fenerbahçe'nin serbest kalma bedelini bu sezon için 20 milyon, sözleşmesinin son senesinde ise 30 milyon Euro olarak belirlediği Arda, kendi yaş grubunda dünyanın en gözde ismi olarak şu an ön plana çıkıyor.
Fenerbahçe'de A Takım formasını geçen sezon ilk kez giyen Arda, Süper Lig'de 12 maçta 284 dakikada sahada kalıp 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Genç futbolcu Konferans Ligi'nde ise süre aldığı 48 dakikada 2 asiste imza attı.
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