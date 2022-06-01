Arda Güler değerini 60’a katladı, zirveye atladı!

ARDA GÜLER'E BÜYÜK ONUR…

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon A Takım'da süre almaya başlayan genç futbolcu, şans bulduğu anlarda hem etkili futbolu hem de skora yaptığı katkılarla Süper Lig'e damga vurmuş ve adını Avrupa futbol piyasasına duyurmuştu.

Arda Güler'in Fenerbahçe forması altında gösterdiği harika performans sonrası 17 yaşındaki futbolcunun adı Barcelona, Liverpool ve Borussia Dortmund gibi Avrupa'nın dev kulüpleri ile anılırken, Sarı-Lacivertliler bir süre önce Arda'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı.

13 Temmuz 2021'de güncel piyasa değeri 100 bin Euro olan Arda Güler'in yine piyasa değeri ise Transfermarkt verilerinin güncellenmesiyle 6 milyon Euro'ya çıktı.