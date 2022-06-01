SON DAKİKA: Şampiyon Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan özel açıklamalar: 'Cumhurbaşkanımız mı hedef gösterildi? Abdullah Avcı'nın geleceği, transferler ve Şampiyonlar Ligi





"İNSANLARIN DİKKATLİ OLMASI LAZIM"

Burada suçlamalar da oldu. 2015 yılı Mayıs ayında oynanan bir maç var. Şampiyonu belirleyen bir maçtı. Bu konuda hassas olan insanların en azından o gün orada çok daha farklı bir tutum sergilemesi gerekirdi. O zaman VAR da yoktu. Ofsayt bayrağı ve verilmeyen bir penaltı. Maç belirlenmedi, şampiyon da belirlendi. İnsanların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor.

"BÜYÜKLER TARTIŞMAYA GİRMEMELİ"

Büyük camialar tartışma ortamının içine girmemeli. Karşı taraf bunu gördü mü, görmedi mi? Bilemiyorum. Biz tuzağa düşmedik. Son 20 yıldır aynı siyasi iktidar görev başında. O siyasi süreç Trabzonspor lehine işliyorsa geçmişte yaşadığımız travmaların da gerçekçi olarak gösterilmesi gerekir. Cumhurbaşkanımız mı hedef gösterilmek istendi? Biz hep sahada kalmaya çalıştık. Tartışmaların içerisine girmedik. Bilinçli olarak tartışmaların içine çekilmek istendiğimizin farkındaydık. Bu tartışmaları yaratan insanların enerjilerini kendi lehimize kullandık diyelim.