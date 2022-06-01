Beşiktaş, Moldova ekibi Sheriff’te forma giyen genç golcü Momo Yansane için pazarlıklara başladı

Beşiktaş yeni sezon çalışmaları başlamadan yeni golcüsünü belirlemek istiyor. Beşiktaş'ta sezonun bitmesiyle birlikte birçok golcü gündeme geldi. Beşiktaş ilk olarak eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un peşine düştü. Ancak maaş ve bonservis konusunda anlaşma sağlayamadılar. Bir başka aday Adam Buksa ise Fransız ekibi Lens ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın gündeminde ise şimdilik iki golcü adayı var. Ekvadorlu Jordy Caicedo ve Momo Yansane... Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen golcü futbolcu Caicedo ile görüşmelerini sürdürüyor.