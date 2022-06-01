Beşiktaş, Moldova ekibi Sheriff’te forma giyen genç golcü Momo Yansane için pazarlıklara başladı

Beşiktaş yeni sezon çalışmaları başlamadan yeni golcüsünü belirlemek istiyor. Beşiktaş'ta sezonun bitmesiyle birlikte birçok golcü gündeme geldi. Beşiktaş ilk olarak eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un peşine düştü. Ancak maaş ve bonservis konusunda anlaşma sağlayamadılar. Bir başka aday Adam Buksa ise Fransız ekibi Lens ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın gündeminde ise şimdilik iki golcü adayı var. Ekvadorlu Jordy Caicedo ve Momo Yansane... Siyah-Beyazlılar, CSKA Sofya forması giyen golcü futbolcu Caicedo ile görüşmelerini sürdürüyor.
30 MAÇTA 17 GOLE KATKI YAPTI
Kara Kartal'ın gündemindeki bir başka isim ise Moldova ekibi Sheriff'te top koşturan Momo Yansane... 24 yaşındaki Gineli santrforun Siyah-Beyazlılar'la görüştüğü ve transferin bitme noktasında olduğu belirtildi. Yansane'nin menajerlik şirketinden ise transferle ilgili flaş bir paylaşım geldi. Universal Sport Management, sosyal medya hesabından, "Transfer yakın inşallah" paylaşımı yaptı. Yansane, geride kalan sezonda Sheriff formasıyla 30 karşılaşmada 12 gol atarken 5 de asiste imza attı. Genç golcünün kulübeyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
MÜTHİŞ BİR GELİŞİM GÖSTERDİ
Beşiktaş'ın transferi için görüştüğü Gineli golcü Momo Yansane, 2018 yılında 200 bin Euro olan değerini müthiş performansıyla 1.2 milyon Euro'ya yükseltti...