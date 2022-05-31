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    • 31.05.2022 13:18
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    • 31.05.2022 13:29
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    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu

    Son dakika spor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu en iyi 11'i belli oldu. Şampiyon Real Madrid ve finalist Liverpool'dan 4'er futbolcu en iyi 11'de yer aldı.

    Devler liginde sezonun 11’i!

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde karşılaştığı İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek 14. şampiyonluğunu elde etti.

    SEZONA DAMGA VURAN 11 BELLİ OLDU
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sezona damga vuran ilk 11 oyuncu belirlendi.

    REAL VE LİVERPOOL'DAN 4 FUTBOLCU
    Sezonun 11'inde mutlu sona ulaşan Real Madrid'ten Courtois, Modric, Vinicius jr. ve Benzema yer alırken finalist Liverpool'dan Alexander Arnold, Robertson, Van Dijk ve Fabinho kadroda yer aldı.

    Chelsea, Manchester City ve Paris Saint Germain'den ise 1'er oyuncu kadroda yer buldu.

    Real Madrid forması giyen Karim Benzema, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunun oyuncusu seçilirken, takım arkadaşı Vincius Junior ise sezonun en iyi genç oyuncusu seçildi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabından açıklanan en iyi 11 şu şekilde:



        "Thiabult Courtois (Real Madrid)

        Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

        Antonio Rüdiger (Chelsea)

            Virgil van Dijk (Liverpool)

            Andy Robertson (Liverpool)

            Kevin De Bruyne (Manchester City)
                Etnospor
                Haberler Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu
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