Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş Ganalı yıldız Daniel Amartey'in menajeri ile temas kurdu





PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

2016 yılında transfer olduğu Leicester City forması altında başarılı maçlar çıkartan Amartey bu sezon 40 maçta forma giyerek istikrarlı bir grafik çizdi. 6 yıl önce Kopenhag'dan 6.6 milyon Euro'ya transfer edilen Ganalı yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. 33 kez Gana Milli Takım forması giyen Daniel Amartey, 86 kez Premier Lig'de görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asiste imza attı. Tecrübeli futbolcu kariyerinde 231 maça çıktı. 10 gol ve 6 asist üretti. Amartey, stoper bölgesi dışında ön libero ve sağ bek de görev alabiliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN