Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş Ganalı yıldız Daniel Amartey'in menajeri ile temas kurdu

Teknik Direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey ile temas kurdu. 27 yaşındaki Ganalı stoperin menajeri ile görüşen ve transfer şartlarını masaya yatıran Siyah-Beyazlılar diğer adaylarla da temaslarını hızlandırdı. Stoper transferini bir an önce bitirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin yıldız oyuncuya 1.8 milyon Euro maaş teklif ettiği öğrenildi.