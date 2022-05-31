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    Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş Ganalı yıldız Daniel Amartey'in menajeri ile temas kurdu

    Gelecek sezon kadrosunu kaliteli bir stoperle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 27 yaşındaki Daniel Amartey için temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş yıldız oyuncuya 1.8 milyon Euro teklif etti.

    Kartal’ın hedefi Amartey

    Teknik Direktör Valerien Ismael'in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren Daniel Amartey ile temas kurdu. 27 yaşındaki Ganalı stoperin menajeri ile görüşen ve transfer şartlarını masaya yatıran Siyah-Beyazlılar diğer adaylarla da temaslarını hızlandırdı. Stoper transferini bir an önce bitirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi'nin yıldız oyuncuya 1.8 milyon Euro maaş teklif ettiği öğrenildi.



    PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO
    2016 yılında transfer olduğu Leicester City forması altında başarılı maçlar çıkartan Amartey bu sezon 40 maçta forma giyerek istikrarlı bir grafik çizdi. 6 yıl önce Kopenhag'dan 6.6 milyon Euro'ya transfer edilen Ganalı yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro. 33 kez Gana Milli Takım forması giyen Daniel Amartey, 86 kez Premier Lig'de görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 1 de asiste imza attı. Tecrübeli futbolcu kariyerinde 231 maça çıktı. 10 gol ve 6 asist üretti. Amartey, stoper bölgesi dışında ön libero ve sağ bek de görev alabiliyor.

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    Haberler Spor Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş Ganalı yıldız Daniel Amartey'in menajeri ile temas kurdu
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