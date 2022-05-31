Seçime odaklanan Galatasaray transfer çalışmalarında da hız kesmiyor! Aslan Tolisso'ya kanca attı

Galatasaray, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine odaklanırken transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Gündemine İspanyol orta saha Isco'yu alan Sarı-Kırmızılılar'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray'da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'nun Fransız yıldız Corentin Tolisso için harekete geçtiği öğrenildi. Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona eren ve şu an boşta olan Fransız yıldızın menajerinin iki başkan adayına da transfer şartlarını sunduğu belirtildi. 15 milyon Euro değeri olan Tolisso, 2017 yılından beri Bayern Münih'te forma giyiyor.