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    Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Sörloth'da sevindiren haber! Leipzig’in de indirime gitti

    Fenerbahçe’nin maddi anlamda her konuda anlaştığı Sörloth’un kulübü Leipzig’in de indirime gittiği öğrenildi. Bundesliga kulübü Norveçli golcünün bonservis bedelini 12 milyon Euro’dan 8 milyona çekti.

    Leipzig 8 milyon Euro’ya indi

    Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çok yoğun bir şekilde çaba sarf ettiği Norveçli golcü Alexander Sörloth'ta önemli bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertli kurmayların maddi anlamda anlaşma sağladığı Norveçli golcünün kulübü Leipzig de oyuncunun bonservis bedelinde indirime gitti öğrenildi. İlk başlarda kapıyı 13 milyon Euro'dan açan Bundesliga temsilcisi son olarak 8 milyon Euro'ya kadar indi. Fenerbahçe rakamın 6-7 milyon Euro bandında olmasını talep ediyor. Başkan Ali Koç ve yöneticilerin bu hafta içinde Alman yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Leipzig kulübü ile 2 kez görüşme yaptığını söylemişti. Beşiktaş'ın ise Sörloth yarışında Fenerbahçe'ye göre şu anda geride kaldığı gelen haberler arasında. Bonservisi Leipzig'de olan Sörloth, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İspanya'nın Real Sociedad takımında geçirmişti.



    Fenerbahçe, Sörloth transferinde ezili rakibi Beşiktaş ile kıyasıya bir mücadele içine girmişti. Ancak gelen son bilgilere göre Beşiktaş'ıon Norveçli golcü içzin yaptığı teklif oldukça düyük kaldı. İbre tamamen Fenerbahçe'nin lehine döndü.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Sörloth'da sevindiren haber! Leipzig’in de indirime gitti
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