Fenerbahçe'nin her konuda anlaştığı Sörloth'da sevindiren haber! Leipzig’in de indirime gitti

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çok yoğun bir şekilde çaba sarf ettiği Norveçli golcü Alexander Sörloth'ta önemli bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertli kurmayların maddi anlamda anlaşma sağladığı Norveçli golcünün kulübü Leipzig de oyuncunun bonservis bedelinde indirime gitti öğrenildi. İlk başlarda kapıyı 13 milyon Euro'dan açan Bundesliga temsilcisi son olarak 8 milyon Euro'ya kadar indi. Fenerbahçe rakamın 6-7 milyon Euro bandında olmasını talep ediyor. Başkan Ali Koç ve yöneticilerin bu hafta içinde Alman yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç, bir televizyon programında yaptığı açıklamada Leipzig kulübü ile 2 kez görüşme yaptığını söylemişti. Beşiktaş'ın ise Sörloth yarışında Fenerbahçe'ye göre şu anda geride kaldığı gelen haberler arasında. Bonservisi Leipzig'de olan Sörloth, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak İspanya'nın Real Sociedad takımında geçirmişti.