Sassuolo’nun stoperi Kaan Ayhan tekrar Trabzonspor'un radarında

Trabzonspor'da yeniden Kaan Ayhan sesleri... Sağ stopere takviye yapmak isteyen Fırtına, geçtiğimiz sezon transferi için büyük bir çaba sarf edilen Kaan Ayhan için yeniden devreye girdi. Geride kalan sezonun özellikle devre arasında kadrosuna katmak için taksitler halinde 5 milyon Euro bonservis bedeline kadar çıkan Bordo-Mavililer bu transferi gerçekleştirememişti. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın yabancı kuralını da düşünerek stoper bölgesine öncelikle yerli bir takviye istemesi sonucunda ibre yeniden Kaan Ayhan'a döndü.
TRABZONSPOR BEKLEMEDE
Geride kalan sezonda Sassuolo ile ligde 23 maça çıkan, bu maçların sadece 14'ünde ilk 11 olarak sahaya çıkabilen Kaan'ın kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzon geçtiğimiz sezon ikna edemediği İtalyan kulübünü bu kez oyuncunun da tavrını net koymasıyla birlikte transfer etmek istiyor. Oyuncunun menajerine de bu nedenle şartları sunan ve yetki veren Trabzonspor transfer için girişimlerini yaptıktan sonra beklemeye çekildi.