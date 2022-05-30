Sassuolo’nun stoperi Kaan Ayhan tekrar Trabzonspor'un radarında





TRABZONSPOR BEKLEMEDE

Geride kalan sezonda Sassuolo ile ligde 23 maça çıkan, bu maçların sadece 14'ünde ilk 11 olarak sahaya çıkabilen Kaan'ın kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Trabzon geçtiğimiz sezon ikna edemediği İtalyan kulübünü bu kez oyuncunun da tavrını net koymasıyla birlikte transfer etmek istiyor. Oyuncunun menajerine de bu nedenle şartları sunan ve yetki veren Trabzonspor transfer için girişimlerini yaptıktan sonra beklemeye çekildi.

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