Özel Haber I Fenerbahçe ve Trabzonspor’un radarındaydı! Kasımpaşa Eren Elmalı için fiyat artırdı

Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un indirim beklediği 6 milyon Euro'luk bonservis bedelinde ise Kasımpaşa yönetimi, sezonun bitimi ile flaş bir karara imza attı.

Kasımpaşa yönetimi Fransa ve Almanya'dan da bazı kulüplerin gündemine giren Eren Elmalı'nın 6 milyon Euro'luk bonservis bedelini 7 milyon Euro olarak güncelledi ve bunu da oyuncuyu isteyen kulüplere bildirdi.