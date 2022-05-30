Özel Haber I Fenerbahçe ve Trabzonspor’un radarındaydı! Kasımpaşa Eren Elmalı için fiyat artırdı

Kasımpaşa forması altında geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Eren Elmalı, yaz transfer döneminin en gözde isimlerinden biri haline gelmeyi başardı.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan 21 yaşındaki sol bek için Kasımpaşa, sezon içerisinde iki kulüple yapılan görüşmelerde bonservis beklentisini 6 milyon Euro olarak bildirmişti.
Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'un indirim beklediği 6 milyon Euro'luk bonservis bedelinde ise Kasımpaşa yönetimi, sezonun bitimi ile flaş bir karara imza attı.
Kasımpaşa yönetimi Fransa ve Almanya'dan da bazı kulüplerin gündemine giren Eren Elmalı'nın 6 milyon Euro'luk bonservis bedelini 7 milyon Euro olarak güncelledi ve bunu da oyuncuyu isteyen kulüplere bildirdi.
Kariyerinde ilk kez A Milli Takıma da davet edilen Eren'den maksimum bonservis bedelini kazanmak isteyen Kasımpaşa'nın transfer döneminin başında 21 yaşındaki oyuncunun bonservisinde ciddi bir indirime gitmeyi düşünmediği belirtiliyor.
Hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor, Kasımpaşa'nın istediği bonservis bedelini ödemeye sıcak bakmıyor. Fenerbahçe, Eren'in transferini para+takas formülü ile bitirmeyi planlıyor.
Transfer döneminin resmen başlaması ile Eren Elmalı için Fenerbahçe ve Trabzonspor'un daha somut adımlar atması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak gözüken Eren Elmalı, bu sezon Süper Lig'de 35 maçta 1 gol atıp, 4 de asist yaptı.