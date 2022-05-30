10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nda Bilal Erdoğan ve Mehmet Kasapoğlu önemli açıklamalarda bulundu

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Okçular Vakfı tarafından düzenlenen İstanbul 10. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nda konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan önemli açıklamalara imza attı. Erdoğan, "Umarım nice başarılara yürüyen ülkemiz için bu Fetih Kupası bir milat olur. Bunu bir milat olarak alıp başarı trendini takip ettiğimiz zaman, kulüpler, federasyonumuz, sayılardaki artışlar, bugün Türkiye okçulukta dünyanın zirvesinde. Sadece Mete Gazoz değil artık milli takım da dünyanın zirvesinde" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Türkiye bir spor ülkesi olma yönünde her geçen gün büyük bir heyecanla, başarıyla daha güçlü yarınlara yürüyor" diye konuştu.
EFSANE HAREKETİ YAPTILAR
Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Mete Gazoz'un efsaneleşmiş hareketini yaptılar.