Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sol bek arayışlarına hız veren Trabzonspor'a Ekvatorlu yıldız Christian Ramirez önerildi

    Trabzonspor'da özellikle sol bek bölgesi için her gün yeni bir isim daha ortaya çıkıyor. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Bordo-Mavililer, Christian Ramirez’i değerlendirmeye aldı.

    Sola yeni aday Ramirez

    Trabzonspor'da özellikle sol bek bölgesi için her gün yeni bir isim daha ortaya çıkıyor. Eren Elmalı, Ghislain Konan ve Ezgjan Alioski gibi isimleri gündemine alan Trabzonpor yeni bir oyuncuyu daha listesine ekledi. Bordo-Mavililer'in bu bölge için gündemine giren son isim Cristian Ramirez oldu. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kulübü Krasnodar'dan özel izin alarak antrenmanlara çıkmayan Ramirez, menajeri tarafından Trabzonspor'a önerildi. 27 yaşındaki Ekvadorlu sol bek sezon başında 12 maçta forma giymişti. Güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin Euro civarında olan Ramirez'in transferiyle ilgili süreç kulüp tarafından da değerlendirmeye alındı. Teknik direktör Abdullah Avcı da, A Spor'da katıldığı yayında, "Sağ bek oynayabilen sol bekler var, bakıyoruz" ifadesini kullanmıştı. Ramirez, teknik direktör Abdullah Avcı'nın tarif ettiği sağ bek de oynayabilen sol bek oyuncuları arasında yer alıyor. Ramirez, 2017 yılında Ferencvaros'tan Krasnodar'a 1.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.



    CHRİSTİAN RAMİREZ
    Yıldız oyuncu Ramirez için şimdiye kadar 2.3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP-HDP yan yana Aynur Doğan konserinde!
    Haberler Spor Sol bek arayışlarına hız veren Trabzonspor'a Ekvatorlu yıldız Christian Ramirez önerildi
        SON DAKİKA