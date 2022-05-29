Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi! (Karacabey Belediyespor 0-3 Bodrumspor) ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE







74'üncü dakikada Karacabey Belediyespor'da kazanılan serbest vuruşu Ahmet Eren kullandı, Bodrumspor savunması son anda araya girerek tehlikeyi savuşturdu. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, maçı kazanan Bodrumspor Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.



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