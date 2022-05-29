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    Fenerbahçe Albdülkerim Bardakçı transferine adım adım yaklaşıyor

    Fenerbahçe, Konyaspor’un 28 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakçı transferinde ciddi mesafe kat etti. Sarı-Lacivertliler, transferde Beşiktaş’tan bir adım öne geçmiş durumda. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Abdülkerim adım adım Kadıköy’e

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı geçtiğimiz hafta içinde katıldığı televizyon programında "Bir kulüp başkanından izin alarak oyuncusuyla görüştüm" ifadesini kullanmıştı. Bu ismin Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ve Fenerbahçe'nin bu transferde ciddi mesafe kat ettiği öğrenildi. Abdülkerim Bardakçı'yı Beşiktaş da istiyordu. Ancak Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin Konyaspor açısından daha cazip olduğu ve Sarı-Lacivertliler'in imzaya yakın olduğu kaydedildi. Milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren Abdülkerim Bardakçı, geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 5 gol atmış ve 3 de asist yapmıştı. Abdülkerim Bardakçı bu istatistikleriyle bir stoperden beklenen hücum katkısının üzerine çıkmayı başarmıştı.



    MİGUEL CRESPO ÇALIŞMALARA BAŞLADI
    Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan ve 5. metatars kırığı nedeniyle ameliyat olan Miguel Crespo, dün bireysel olarak çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, o görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.



    SÖRLOTH TAMAM LEİPZİG BEKLENİYOR
    Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba sarf eden Fenerbahçe yönetimi Norveçli yıldız Alexander Sörloth'un transferine bir adım daha yaklaştı. Fenerbahçe'nin ücret konusunda Norveçli yıldız ile anlaşma sağladığı Alman kulübü Leipzig ile ise pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Başkan Ali Koç Leipzig kulübü ile daha önce 2 kez görüştüğünü açıklamıştı. Başkan Koç ve kurmaylarının önümüzdeki günlerde bir kez daha Almanya'ya giderek Leipzig'li yöneticilerle bir araya gelmesi ve transferi tamamlaması bekleniyor. Leipzig'in bonservis ücreti dışında bir sonraki satıştan pay istediği de gelen haberler arasında.



        SİNAN BOLAT'A SERT SÖZLER!
        Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve kulübü Gent ile sözleşmesi bitmesine günler kalan Sinan Bolat için teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck Belçika basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. Vanhaezebrouck, Sinan'ın Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kendisini istemesini gerekçe göstererek Gent ile sona erecek olan sözleşmesinin iyileştirilmesi için baskı yaptığını söyledi ve "Bu tür süper pokerden gerçekten hoşlanmıyorum. Ayrılmak için birkaç gün kaldı, ama onun için bir takım henüz öne çıkmadı" dedi.



        METİN AŞIK UNUTULMADI
        Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık, vefatının 3. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine; Aşık ailesi fertlerinin yanı sıra Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve sevenleri katıldı.



        DOMAGOJ VİDA BAŞAKŞEHİR'E!
        Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Hırvat stoper Domagoj Vida, menajeri aracılığıyla Medipol Başakşehir'e önerildi. Tecrübeli oyuncunun İstanbul'dan ayrılmak istemediği ve bu yüzden de Başakşehir'de oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi. 33 yaşındaki yıldız futbolcu, 2018 yılında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak transfer edilmişti.



            TUDOR İLE YOLLAR AYRILDI
            İtalyan ekibi Hellas Verona, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam Tudor'un ismi Galatasaray ile de anılıyor. Hırvat teknik adam veda mesajında, "Burada bir grup harika oyuncu ve başkan buldum. Ancak artık ikimiz de birlikte bir yola devam etmek için gerekli tüm koşulların olmadığı konusunda hemfikir olduk. Verona'ya bol şans diliyorum" diye konuştu.



            BABEL KALMAK İSTİYOR!
            Cimbom'da sözleşmesi sona eren Ryan Babel'in 1 yıl daha Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği ve yeni yönetimle masaya oturacağı öğrenildi. Hollandalı yıldızın maaşında büyük bir indirime gitmeyi kabul ettiği belirtildi. 2019 yılında Aslan'a imza atan tecrübeli oyuncu geride kalan sezonda 42 maçta görev aldı. Hollandalı yıldız ilerlemiş yaşına rağmen geride kalan sezonda ligde sadece 3 maç kaçırdı. 30 Süper Lig maçında 1572 dakika süre alan Ryan Babel'in ismi Hollanda Ligi ekipleriyle de anılıyor.



            EFSANELER YEMEKTE BULUŞTU
            UEFA eski Asbaşkanı Şenes Erzik, Türk futbolunun önemli teknik adamları Şenol Güneş, Fatih Terim, Rasim Kara, TFF eski yöneticilerinden Süheyl Önen, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Sami Çölgeçen; Trabzon Kültür Derneği Başkanı Ergun Gürsoy ve İkinci Başkan Dr. Erdal Atalay'ın ev sahipliğinde dost sohbetinde bir araya geldiler.



                MİLLİLER STARTI VERDİ
                A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı çift antrenmanla başladı. Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetimindeki günün ilk antrenmanında, algı geliştirmeye dayalı ısınma hareketlerinin ardından, hızlı pas ve 'rondo' adı verilen dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. İzinli olmaları nedeniyle kampa henüz katılmayan Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü idmanda yer almadı.



                AVRUPA'NIN KRALI REAL
                Şampiyonlar Ligi Kupası Real Madrid'in... Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanyol devi Real Madrid, 14. kez bu kupayı müzesine götürmeyi bildi. Paris'teki final Liverpool taraftarlarının stada girişlerinin gecikmesi sebebiyle 36 dakikalık bir gecikmenin ardından başlarken, dev maçta ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. 59. dakikada Valverde'nin arka direğe doğru gönderdiği topu iyi takip eden Vinicius Junior, yaptığı net vuruşla finalde sessizliği bozdu ve Real Madrid'i dev maçta 1-0 öne geçirdi. Real Madrid'in maçta üstünlüğü yakalamasının ardından Liverpool tüm hatları ile rakip yarı alanda gol aradı. Ancak İngiliz ekibinin Salah ve Mane ile geliştirdiği etkili ataklarda Real'in kalecisi Curtois kalesinde yıldızlaştı. 14 kez ile Şampiyonlar Ligi'ni açık ara en fazla kazanan takım olan Real Madrid üst üste sekizinci Kupa 1 finalinden de galip ayrılmayı bildi. Real'in hocası Ancelotti ise 4. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bu kupayı en çok kaldıran teknik adam oldu.



                YÖNETİM İBRA EDİLDİ BORÇ 4.9 MİLYAR TL
                Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve 01.01-2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi. BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerini mali açıdan bilgilendirdi. Beşiktaş'ın toplam borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin TL olarak duyuruldu. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi konuşmasında "Yeni spor yasasını hak ettik. Koca çınarları, 100 yıllık kulüpleri borç altına soktuk" ifadesini kullandı.

                    BEŞİKTAŞ'TAN JOSEF'E TRANSFER İZNİ YOK
                    Botafogo'nun istediği Josef de Souza'ya Siyah-Beyazlı yönetimden transfer izni çıkmadı. Beşiktaş'ta önceki sezon şampiyonluğu getiren isimlerin başında gelen Josef de Souza, transferin gözdesi oldu. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi bir sezon daha otomatik olarak uzayan Brezilyalı için Botafogo, Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Yönetim, Josef'in ayrılığına karşı çıkarken, Valerien Ismael de yıldız oyuncunun kesinlikle kalmasını istiyor. Eğer çok ciddi bir rakam teklif edilmezse Josef ile devam edilecek.



                    LEEDS'İN UĞURCAN ISRARI
                    İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Trabzonspor'un ve Milli Takım'ın yıldız oyuncusu için ısrarcı. Trabzonspor ve Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Uğurcan Çakır için Avrupa'nın önemli kulüpleri harekete geçti. İngiltere'den Fulham'dan sonra Leeds United da başarılı kaleciyi kadrosuna katmayı planlıyor. Leeds United Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde resmi bir teklifle Bordo-Mavililer'in kapısını çalması bekleniyor. Şu ana kadar gelen tekliflerin Trabzonspor Yönetimi'ni tatmin etmediği öğrenildi.



                    27 HAZİRAN'DA TOPBAŞI YAPIYOR
                    Trabzon'da yeni sezon programı büyük ölçüde netlik kazandı. Trabzonspor ilk antrenmanı 27 Haziran'da tesislerinde yapacak.



                        AVANTAJ YENİDEN FENERBAHÇE'DE
                        ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında konuk olduğu Darüşşafaka'yı 73-69 yenen Fenerbahçe Beko, 2-1 öne geçti. Sarı-Lacivertliler böylelikle 3 galibiyet alan tarafın finale çıkacağı seride avantajı yeinden eline geçirdi. Fenerbahçe dün akşamki maçta ilk devreyi 40-35 önde kapattı. İkinci yarıda da rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen Sarı-Lacivertliler parkeden 4 sayı farkla galip ayrıldı. Serinin 4. maçı yarın yine Darüşşafaka'nın sahasında oynanacak. Fenerbahçe bu maçı kazanması halinde finale çıkacak. Daçka'nın galibiyeti halinde 5. maç oynanacak.



                        ANKARAGÜCÜ BERİDZE İLE SÖZLEŞME İMZALADI
                        Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü, kadrosunu Gürcü kanat oyuncusu Giorgi Beridze'yle güçlendirdi. Macaristan'ın Ujpest Kulübünde forma giyen ve Gürcistan Milli Takımı'nda da oynayan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İmza törenine, Ankaragücü Başkan Vekili İsmail Mert Fırat ile yöneticiler katıldı.



                        HATAYSPOR MUNİR İLE YOLLARINI AYIRDI
                        Atakaş Hatayspor, Faslı kaleci Munir Mohand Mohamedi ile yollarını ayırdı. Atakaş Hatayspor'un 2020'de Malaga'dan transfer ettiği 33 yaşındaki Munir, geçen sezon 37 Süper Lig maçında görev alırken kalesinde 46 gol gördü. Bu sezon 34 lig maçında kalede yer alan ve bir Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giyen Faslı kaleci, 51 gole engel olamadı.



                            SWİATEK ADINI 4. TURA YAZDIRDI
                            Fransa Açık'ta dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonyalı Swiatek ile 95 numaralı seribaşı Karadağlı Danka Kovinic karşılaştı. 2020 Fransa Açık şampiyonu Swiatek, 1 saat 30 dakika süren maçın ardından rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek bu sezonki galibiyet serisini 31 maça çıkarırken, adını da son 16 tenisçi arasına yazdırdı.

                            BUTLER 47 SAYIYLA MİAMİ'Yİ ZAFERE TAŞIDI
                            NBA Doğu Konferansı finalinde Miami Heat, Boston Celtics'i 111- 103 yenerek geriye düştüğü seriyi 3-3'e getirdi. Maçı 47 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, 4 top çalmayla tamamlayan Jimmy Butler, play-off kariyer sayı rekoruna imza atarken, takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu. Kyle Lowry 18 sayı ve 10 asist, Max Strus 13 sayıyla skora destek verdi.

                            ANADOLU EFES İLE G.SARAY KAPIŞIYOR!
                            ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki ikinci maç bugün oynanacak. Sinan Erdem Salonu'ndaki kritik mücadele saat 19.00'da start alacak. Eşleşmenin ilk maçında Galatasaray Nef rakibi Efes'i 105-70 mağlup etti. İki takım arasındaki üçüncü karşılaşma ise Salı günü oynanacak.

                            ŞANLI TABURCU EDİLDİ
                            İspanya Basketbol Ligi'ndeki Gran Canaria maçında başına darbe alan ve bir süre hastanede kontrol altında tutulan Barcelonalı milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın taburcu edildiği açıklandı.

                            GUEYE GÖNDERİLDİ
                            TFF 2. Lig'e düşmesinin ardından yabancı oyuncularıyla yolunu ayırmaya başlayan Kocaelispor'da devre arası transfer edilen Senegalli forvet Babacar Gueye'nin sözleşmesi feshedildi.

                            İLKAY TARİHE GEÇTİ
                            Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın A.Villa karşısında gösterdiği performans, Premier League'de "Yılın maç değiştiren performansı" seçildi. İlkay o maçta iki gol attı.

                            YENİ FORMALAR HAZİRAN SONUNDA
                            Trabzonspor'da gelecek sezon giyilecek formaların tanıtımı haziran ayının sonunda yapılacak. Tanıtımı yapılan ve satışa sunulan şampiyonluk formasının yanı sıra 3 adet yeni formanın daha satışa çıkarılacağı belirtilirken bu formalardan birinin özel bir rengi olacak. Forma sponsorluğu için yeniden Vestel ile anlaşıldı. 8. şampiyonluk vurgusunun yapıldığı şampiyonluk formalarına taraftarın büyük ilgisi var. Kulübün hedefi ise 150 bin rakamına ulaşmak.

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                            Haberler Spor Fenerbahçe Albdülkerim Bardakçı transferine adım adım yaklaşıyor
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