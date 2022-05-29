Fenerbahçe Albdülkerim Bardakçı transferine adım adım yaklaşıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı geçtiğimiz hafta içinde katıldığı televizyon programında "Bir kulüp başkanından izin alarak oyuncusuyla görüştüm" ifadesini kullanmıştı. Bu ismin Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı olduğu ve Fenerbahçe'nin bu transferde ciddi mesafe kat ettiği öğrenildi. Abdülkerim Bardakçı'yı Beşiktaş da istiyordu. Ancak Fenerbahçe'nin yaptığı teklifin Konyaspor açısından daha cazip olduğu ve Sarı-Lacivertliler'in imzaya yakın olduğu kaydedildi. Milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren Abdülkerim Bardakçı, geçtiğimiz sezon 34 resmi maçta 5 gol atmış ve 3 de asist yapmıştı. Abdülkerim Bardakçı bu istatistikleriyle bir stoperden beklenen hücum katkısının üzerine çıkmayı başarmıştı.
MİGUEL CRESPO ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'de, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan ve 5. metatars kırığı nedeniyle ameliyat olan Miguel Crespo, dün bireysel olarak çalışmalarına başladı. Fenerbahçe, o görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
SÖRLOTH TAMAM LEİPZİG BEKLENİYOR
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun bir çaba sarf eden Fenerbahçe yönetimi Norveçli yıldız Alexander Sörloth'un transferine bir adım daha yaklaştı. Fenerbahçe'nin ücret konusunda Norveçli yıldız ile anlaşma sağladığı Alman kulübü Leipzig ile ise pazarlıkların sürdüğü kaydedildi. Başkan Ali Koç Leipzig kulübü ile daha önce 2 kez görüştüğünü açıklamıştı. Başkan Koç ve kurmaylarının önümüzdeki günlerde bir kez daha Almanya'ya giderek Leipzig'li yöneticilerle bir araya gelmesi ve transferi tamamlaması bekleniyor. Leipzig'in bonservis ücreti dışında bir sonraki satıştan pay istediği de gelen haberler arasında.