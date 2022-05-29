Fenerbahçe Albdülkerim Bardakçı transferine adım adım yaklaşıyor





AVRUPA'NIN KRALI REAL

Şampiyonlar Ligi Kupası Real Madrid'in... Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup eden İspanyol devi Real Madrid, 14. kez bu kupayı müzesine götürmeyi bildi. Paris'teki final Liverpool taraftarlarının stada girişlerinin gecikmesi sebebiyle 36 dakikalık bir gecikmenin ardından başlarken, dev maçta ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı. 59. dakikada Valverde'nin arka direğe doğru gönderdiği topu iyi takip eden Vinicius Junior, yaptığı net vuruşla finalde sessizliği bozdu ve Real Madrid'i dev maçta 1-0 öne geçirdi. Real Madrid'in maçta üstünlüğü yakalamasının ardından Liverpool tüm hatları ile rakip yarı alanda gol aradı. Ancak İngiliz ekibinin Salah ve Mane ile geliştirdiği etkili ataklarda Real'in kalecisi Curtois kalesinde yıldızlaştı. 14 kez ile Şampiyonlar Ligi'ni açık ara en fazla kazanan takım olan Real Madrid üst üste sekizinci Kupa 1 finalinden de galip ayrılmayı bildi. Real'in hocası Ancelotti ise 4. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bu kupayı en çok kaldıran teknik adam oldu.