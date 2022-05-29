Adam Buksa Lens'e! Beşiktaş ibreyi Jordy Caicedo'ya çevirdi

Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken, yeni golcüsü için de artık günleri sayıyor. Teknik direktör Valerien İsmael'in raporu doğrultusunda harekete geçen Siyah-Beyazlılar Polonyalı ve Akvadorlu yıldız isimlerde karar kıldı.

ADAM BUKSA İÇİN 3,5 MİLYONLUK TEKLİF

Kara Kartal, Polonyalı golcü Adam Buksa için kulübü New England'a 3.5 milyon dolarlık teklifte bulundu. Ancak New England bu rakamın daha da yukarılara çıkması için topu yeniden Beşiktaş Yönetimi'ne attı.