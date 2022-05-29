Adam Buksa Lens'e! Beşiktaş ibreyi Jordy Caicedo'ya çevirdi

Beşiktaş yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürürken, yeni golcüsü için de artık günleri sayıyor. Teknik direktör Valerien İsmael'in raporu doğrultusunda harekete geçen Siyah-Beyazlılar Polonyalı ve Akvadorlu yıldız isimlerde karar kıldı.
ADAM BUKSA İÇİN 3,5 MİLYONLUK TEKLİF
Kara Kartal, Polonyalı golcü Adam Buksa için kulübü New England'a 3.5 milyon dolarlık teklifte bulundu. Ancak New England bu rakamın daha da yukarılara çıkması için topu yeniden Beşiktaş Yönetimi'ne attı.
ABD ekibinin Polonyalı golcü için 5 milyon dolarlık talepte bulunduğu ifade edildi. Kulübü New England'la sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Adam Buksa, bu sezon 13 maçta 11 gol ve 2 asistle oynadı.
LENS DEVREYE GİRDİ
Beşiktaş'ın teklifte bulunduğu Polonyalı golcü için Fransız ekibi Lens'in devreye girdiği öğrenildi. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen yıldız oyuncunun kısa zaman içinde kararını vermesi bekleniyor. Ancak transferde Fransız ekibinin bir adım daha önde olduğu öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ JORDY CAİCEDO
Polonya medyasından Mezyk'nin haberine göre Adam Buksa, Lens ile transfer görüşmelerini sürdürüyor... Beşiktaş'ın transfer etmek istediği bir başka golcü ise Ekvadorlu golcü Jordy Caicedo...