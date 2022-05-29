Formula 1 Monako CANLI YARIŞ İZLE! F1 Monako GP izleme yolları neler? S Sport2 frekans bilgileri!

MONAKO GP NASIL CANLI İZLENİR?

Sezonun 7'nci yarışı Monako GP, ülkemizde S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Antrenman turları ve sıralama turlarının yayın şeması ise şu şekilde:

1. Antrenman Turları: S Sport Plus

2. Antrenman Turları: S Sport Plus

3. Antrenman Turları: S Sport2 ve S Sport Plus

Sıralama Turları: S Sport2 ve S Sport Plus

Yarış: S Sport2 ve S Sport Plus