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    • Spor
    • 29.05.2022 13:19
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    • 29.05.2022 13:19
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    Formula 1 Monako CANLI YARIŞ İZLE! F1 Monako GP izleme yolları neler? S Sport2 frekans bilgileri!

    F1 Monako Grand Prix canlı izleme yolları arama motorlarında yoğunlukla araştırılıyor. Yarış Monako'da saat 16:00'da başlayacak. Formula 1 tutkunları, Formula 1 Monako'nun yayın kanalı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Formula 1 Monako CANLI YARIŞ İZLE! F1 Monako GP izleme yolları neler? S Sport2 frekans bilgileri!

    takvim.com.tr
    Formula 1 Monako CANLI YARIŞ İZLE!

    Formula 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Formula 1'de Monako yarışı bugün start verecek. Yarışseverler F1 Monako GP'si hakkında araştırmalara başladı. Formula 1 Monako CANLI YARIŞ İZLE! F1 Monako GP izleme yolları neler? S Sport2 frekans bilgileri!

    FORMULA 1 MONAKO GP (MONACO) NE ZAMAN?

    Dünya genelinde milyonlarca yarış tutkununun adeta iple çektiği Formula 1 Monako GP, 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Yarış takvimi ise şu şekilde:

    1. Antrenman Turları: 27 Mayıs Cuma - 15.00

    2. Antrenman Turları: 27 Mayıs Cuma - 18.00

    3. Antrenman Turları: 28 Mayıs Cumartesi - 14.00

    Sıralama Turları: 28 Mayıs Cumartesi - 17.00

    Yarış: 29 Mayıs Pazar - 16.00

    MONAKO GP NASIL CANLI İZLENİR?

    Sezonun 7'nci yarışı Monako GP, ülkemizde S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Antrenman turları ve sıralama turlarının yayın şeması ise şu şekilde:

    1. Antrenman Turları: S Sport Plus

    2. Antrenman Turları: S Sport Plus

    3. Antrenman Turları: S Sport2 ve S Sport Plus

    Sıralama Turları: S Sport2 ve S Sport Plus

    Yarış: S Sport2 ve S Sport Plus

        FORMULA 1 GÜNCEL PUAN DURUMU

        Max Verstappen: 110

        Charles Leclerc: 104

        Sergio Perez: 85

        George Russell: 74

        Carlos Sainz JR: 65

        Lewis Hamilton: 46

        Lando Norris: 39

        Valtteri Bottas: 38

        Esteban Ocon: 30

        Kevin Magnussen: 15

        Daniel Ricciardo: 11

        Yuki Tsunoda: 11

        Pierre Gasly: 6

        Sebastian Vettel: 4

        Fernando Alonso: 4

        Alexander Albon: 3

        Lance Stroll: 2

        Guan Yu Zhou: 1

        Mick Schumacher: 0

        Nicholas Latifi: 0

        FORMULA 1 2022 SEZONUNUN YARIŞ TAKVİMİ

        Bahreyn Grand Prix - 20 Mart

        Suudi Arabistan Grand Prix - 27 Mart

        Avustralya Grand Prix - 10 Nisan

        Emilia Romagna Grand Prix - 24 Nisan

        Miami Grand Prix - 8 Mayıs

        İspanya Grand Prix - 22 Mayıs

        Monako Grand Prix - 29 Mayıs

        Azerbaycan Grand Prix - 12 Haziran

        Kanada Grand Prix - 19 Haziran

        Britanya Grand Prix - 3 Temmuz

        Avusturya Grand Prix - 10 Temmuz

        Fransa Grand Prix - 24 Temmuz

        Macaristan Grand Prix - 31 Temmuz

        Belçika Grand Prix - 28 Ağustos

        Hollanda Grand Prix - 4 Eylül

        İtalya Grand Prix - 11 Eylül

        Singapur Grand Prix - 2 Ekim

        Japonya Grand Prix - 9 Ekim

        Birleşik Devletler Grand Prix - 23 Ekim

        Mexico City Grand Prix - 30 Ekim

        Sao Paulo Grand Prix - 13 Kasım

        Abu Dhabi Grand Prix - 20 Kasım
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        Haberler Spor Formula 1 Monako CANLI YARIŞ İZLE! F1 Monako GP izleme yolları neler? S Sport2 frekans bilgileri!
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