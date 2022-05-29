Formula 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Formula 1'de Monako yarışı bugün start verecek. Yarışseverler F1 Monako GP'si hakkında araştırmalara başladı. Formula 1 Monako CANLI YARIŞ İZLE! F1 Monako GP izleme yolları neler? S Sport2 frekans bilgileri!
FORMULA 1 MONAKO GP (MONACO) NE ZAMAN?
Dünya genelinde milyonlarca yarış tutkununun adeta iple çektiği Formula 1 Monako GP, 29 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Yarış takvimi ise şu şekilde:
1. Antrenman Turları: 27 Mayıs Cuma - 15.00
2. Antrenman Turları: 27 Mayıs Cuma - 18.00
3. Antrenman Turları: 28 Mayıs Cumartesi - 14.00
Sıralama Turları: 28 Mayıs Cumartesi - 17.00
Yarış: 29 Mayıs Pazar - 16.00
MONAKO GP NASIL CANLI İZLENİR?
Sezonun 7'nci yarışı Monako GP, ülkemizde S Sport2 kanalında ve S Sport Plus uygulamasında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Antrenman turları ve sıralama turlarının yayın şeması ise şu şekilde:
1. Antrenman Turları: S Sport Plus
2. Antrenman Turları: S Sport Plus
3. Antrenman Turları: S Sport2 ve S Sport Plus
Sıralama Turları: S Sport2 ve S Sport Plus
Yarış: S Sport2 ve S Sport Plus