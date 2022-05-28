Douglas her iki saniyede bir asgari ücret kazandı! Beşiktaş'ı maaş yükünden kurtaran gelişme

Beşiktaş'ta sezonun sona ermesiyle birlikte birçok oyuncunun da sözleşmesi sona erdi.
Kara Kartal bu isimlerden 1-2 tanesiyle yola devam edebilir. Siyah-Beyazlılar ayrılan oyuncularla birlikte önemli bir maaş yükünden de kurtulmuş olacak. Beşiktaş Lens, Ljajic, Mehmet Topal ve Douglas gibi isimlerden uzun süre yararlanamadı.
Bu isimler içinde en dikkat çekici olanı ise Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas'tı. Kara Kartal'ın 2019 yılında İspanyol devi Barcelona'dan kadrosuna kattığı Sambacı, son iki sezonu kadro dışında geçirdi. Topa ayağını bile sürmedi.
31 yaşındaki futbolcu ilk sezonunda ise Beşiktaş'ta sadece 454 dakika forma giydi. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'a maliyeti 3.9 milyon Euro'yu buldu. Douglas, Beşiktaş'tan dakikada 149.4 bin lira kazandı. Saniyede ise 2.4 bin liranın sahibi oldu. Yani Beşiktaş kariyerinde her iki saniyede bir asgari ücret kadar gelir elde etti.