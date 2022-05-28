Douglas her iki saniyede bir asgari ücret kazandı! Beşiktaş'ı maaş yükünden kurtaran gelişme

31 yaşındaki futbolcu ilk sezonunda ise Beşiktaş'ta sadece 454 dakika forma giydi. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'a maliyeti 3.9 milyon Euro'yu buldu. Douglas, Beşiktaş'tan dakikada 149.4 bin lira kazandı. Saniyede ise 2.4 bin liranın sahibi oldu. Yani Beşiktaş kariyerinde her iki saniyede bir asgari ücret kadar gelir elde etti.