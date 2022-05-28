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    • Spor
    • 28.05.2022 18:23
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    • 28.05.2022 18:43
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    Şampiyonlar Ligi'nde final gecesi: Real Madrid - Liverpool ile karşı karşıya geliyor

    Milyonlarca sporsever nefesini tuttu ve bugün oynanacak Real Madrid - Liverpool maçını beklemeye koyuldu. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak mücadele saat 22:00'da canlı olarak yayınlanacak. Peki Real Madrid - Liverpool maçı şifreli mi? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

    Şampiyonlar Ligi’nde final gecesi

    Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2022 sezonu finalinde Real Madrid ile Liverpool karşılaşacak.

    Liverpool ile Real Madrid, bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 9. maça çıkacak. Real Madrid 17, Liverpool 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2022 Liverpool Real Madrid final maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?
    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Liverpool Real Madrid final maçı 28 Mayıs Cumartesi günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da oynanacak karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.

        İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
        Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Henderson (Thiago), Salah, Mane, Diaz

        Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

        ARALARINDAKİ 9. MAÇ OLACAK
        Liverpool ile Real Madrid, bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 9. maça çıkacak. Real Madrid 17, Liverpool 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak. Turnuva tarihinin en başarılı takımı Real Madrid 14. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 7. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

            İki takım daha önce 8 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 4'ünü Real Madrid, 3'ünü Liverpool kazandı. Bir maç ise berabere bitti. Real Madrid 10, Liverpool ise 8 gol attı.

            LIVERPOOL İNTİKAMINI ALMAK İSTİYOR
            Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 3. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak.

            Taraflar arasındaki ilk final karşılaşması, 1981'de Paris'te yapıldı. Alan Kennedy'nin 81. dakikadaki golüyle mücadeleyi 1-0 kazanan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Fakat Real Madrid 2018'de rövanşı aldı. Madrid ekibi, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki finalden Bale'in (2) ve Benzema'nın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

            1981'deki Liverpool maçı, Real Madrid'in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali oldu. Real, o karşılaşmadan sonra çıktığı 7 finali (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018) de kazandı.

            REAL MADRİD GEÇEN YIL GÜLEN TARAFTI
            İki takım son olarak 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan ilk ayağı 3-1 kazandı. Liverpool'un sahası Anfield Stadı'ndaki rövanş maçı ise 0-0 bitti.

            Şampiyonlar Ligi 2014-15 sezonu gruplarında Real Madrid, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 3-0, sahasındaki müsabakayı da 1-0 kazandı.

                Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

                REAL MADRID YENİDEN GÜLMEK İSTİYOR
                UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bugün Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor.

                İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

                Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

                LIVERPOOL'UN SADECE 1 YENİLGİSİ VAR
                UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bugün İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak İngiliz ekibi Liverpool, finale gelene kadar tek maç kaybetti.

                Liverpool, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 10 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet aldı. İngiliz temsilcisi bu maçlarda 30 gol attı, kalesinde ise 13 gol gördü.

                Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki "Kırmızılar", B Grubu'nda İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Milan ve Portekiz'in Porto takımlarıyla mücadele etti. Grup maçlarında 6'da 6 yapan Liverpool, lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

                Klopp'un öğrencileri, bu sezonki tek mağlubiyetlerini, son 16 turunda eledikleri İtalyan ekibi Inter'e karşı yaşadı. Inter deplasmanından 2-0 galip dönen Liverpool, sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

                Çeyrek finalde Portekiz kulübü Benfica'yı geçen Liverpool, sahasında oynadığı yarı final ilk ayağında 2-0 yendiği İspanya'nın Villarreal takımına karşı rövanşta elenme baskısını hissetti.

                Soyunma odasına 2-0 geride giren Liverpool, son 30 dakikada bulduğu gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve tarihinde 10. kez Şampiyonlar Ligi'nde final biletini aldı
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