Şampiyonlar Ligi'nde final gecesi: Real Madrid - Liverpool ile karşı karşıya geliyor

Şampiyonlar Ligi 2008-09 sezonundaki son 16 turu eşleşmesinde tur atlayan taraf ise Liverpool oldu. İngiliz ekibi, deplasmandaki ilk maçtan 1-0, evindeki rövanştan da 4-0 galip ayrıldı.

REAL MADRID YENİDEN GÜLMEK İSTİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde bugün Liverpool ile karşılaşacak Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor.

İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.