Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.05.2022 10:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2022 10:09
    ABONE OL

    Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Real Madrid final maçı spikeri kim? Maçın 11'leri...

    Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Real Madrid karşı karşıya gelecek.Stade de France'ta oynanacak maç şifresiz yayınlanacak. Carlo Ancelotti yönetimindeki Real, 14. kez Avrupa'nın en büyüğü olmak için bu akşam tüm gücüyle mücadele edecek. Jürgen Klopp'un Liverpool'u ise 7. zaferi için ter dökecek. Dev maç için hazırlıklar devam ederken binlerce futbolsever özellikle maçın yayın saati, kanalı ve 11'lerini merak ediyor. Peki Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Real Madrid final maçı spikeri kim? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair bilgiler...

    LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Şampiyonlar Ligi'nde en heyecanlı gece bu gece! Paris'te iki dev takım karşı karşıya gelecek. Büyük finalde Liverpool - Real Madrid 8 kez aynı sahada top koşturacak. Şimdiye kadarki maçlarda 3'ünü Liverpool, 4'ünü Real Madrid kazanmıştı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Gözler bu kez Şampiyonlar Ligi final maçında. Maça az bir süre kala sporseverler araştırmalara koyuldu. İnternet arama motorlarında maç hakkında bir çok soru sorgululanıyor. Peki Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Real Madrid final maçı spikeri kim? Maçın 11'leri...

    LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

    Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Henderson (Thiago), Salah, Mane, Diaz

    Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

    LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Liverpool - Real Madrid maçı Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalini Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Maç 28 Mayıs Cumartesi saat 22:00'da başlayacak.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL SPİKERİ KİM?

    Hem Exxen hem de TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek maçı Fatih Terim yorumlayacak.

    AVRUPA ARENASINDA 9. RANDEVU

    İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0'lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0'lık sonuçla mağlup edebilmişti.

        İSPANYOLLAR 18 İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI

        UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13'üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

        GOL YÜKÜNÜ 3 OYUNCU ÇEKTİ

        Bu sezon Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, fileleri 8 kez havalandıran Muhammed Salah oldu. Mısırlı kanat oyuncusunu, 5'er golle Sadio Mane ve Roberto Firmino izledi.

        Luis Diaz ve Ibrahima Konate 2'şer, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Thiago Alcantara, Diogo Jota ve Divock Origi ise birer gol kaydetti. Liverpool'un 2 golünü de rakip oyuncular kendi kalelerine attı.

        BENZEMA TAKIMINI SIRTLIYOR

        Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, Fransız yıldız Karim Benzema oldu.

        Grup aşamasında 5 gol kaydeden Benzema, eleme turlarından itibaren daha fazla sorumluluk üstlenerek takımını sırtladı. Son 16 turu ve yarı finalde üçer, çeyrek finalde 4 kez ağları sarsan 34 yaşındaki Benzema, toplamda attığı 15 golle en yakın rakibi Bayern Münihli Robert Lewandowski'nin 2 gol önünde krallık yarışında zirvede yer alıyor.

        Madrid ekibinde Rodrygo 5, Vinicius Junior 3, Toni Kroos 2, David Alaba ve Marco Asensio birer gol kaydetti. Eflatun-beyazlılar adına bir golü de Shakhtar Donetskli oyuncu Serhiy Kryvtsov kendi kalesine attı.

        Öte yandan Benzema, finalde 2 gol daha bulması halinde bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en çok gol atan oyuncu (17) rekorunu elinde bulunduran Portekizli Cristiano Ronaldo'yu yakalayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gurbetçiler araçlarını trenden indirdi
        Haberler Spor Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Real Madrid final maçı spikeri kim? Maçın 11'leri...
            SON DAKİKA