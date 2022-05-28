Şampiyonlar Ligi'nde en heyecanlı gece bu gece! Paris'te iki dev takım karşı karşıya gelecek. Büyük finalde Liverpool - Real Madrid 8 kez aynı sahada top koşturacak. Şimdiye kadarki maçlarda 3'ünü Liverpool, 4'ünü Real Madrid kazanmıştı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Gözler bu kez Şampiyonlar Ligi final maçında. Maça az bir süre kala sporseverler araştırmalara koyuldu. İnternet arama motorlarında maç hakkında bir çok soru sorgululanıyor. Peki Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Liverpool Real Madrid final maçı spikeri kim? Maçın 11'leri...
LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Henderson (Thiago), Salah, Mane, Diaz
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema
LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Liverpool - Real Madrid maçı Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanacak. Şampiyonlar Ligi finalini Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Maç 28 Mayıs Cumartesi saat 22:00'da başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL SPİKERİ KİM?
Hem Exxen hem de TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek maçı Fatih Terim yorumlayacak.
AVRUPA ARENASINDA 9. RANDEVU
İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0'lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0'lık sonuçla mağlup edebilmişti.