Şampiyon Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı TAKVİM’ i ziyaret etti

Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Abdullah Avcı dün Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. Tecrübeli teknik adam, geride kalan sezon ve gelecek sezonla ilgili çok önemli açıklamalara imza attı.

Abdullah Avcı, "Trabzon bana inanılmaz iyi geldi. 18 aydır dinlenmeye de çalışmaya da çok zamanım oldu. İstanbul aslında beni çok yormuş ve yıpratmış. Eşortmanımı giyip gidiyorum, akşama kadar çalışıyorum. Akşam bir balıkçıda yemeğimi yiyorum. İstanbul'da ben hep meze yemişim! Trabzon'da 3 çeşit balık yiyorum. Eşim ve çocuklarım ara ara yanıma geliyor, birlikte yaylalara çıkıyoruz. İstanbul'u hiç aramadım. Sadece maçlarda geldim. Onun dışında hiç gitmedim. Trabzon'da hiç sıkılmadım. Şehrin dinamikleri var. Kazandıkça şehir sana kendini çok iyi hissettiriyor. İstanbul'a geliyorum şimdi, trafik her şey çok zorlanıyorum" dedi. Abdullah hoca, "Biz bu sene 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmek istedik, bunu başardık. Herkes saygı gösterdi bu takıma. Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları takdir etti, oyunumuzu ve yaptığımız transferleri, ama yetmez! Daha önce de söylediğim gibi, Trabzonspor tek bir şampiyonluk yetmez. Yeni yarışın içinde olmak, daha iyisini yapmak istiyoruz ve bunun için de şimdiden çalışmalarımıza başladık" ifadelerini kullandı.

Şampiyon hoca, Avrupa kupaları için iddialı açıklamalar yaptı. Başarılı hoca, "Şehirde bir enerji boşalması oldu ama yükümüz de arttı. Büyümenin sancıları böyledir. Önemli olan dengeleri kurmak. Artık mevcuttan daha iyisini yapmaya çalışacağız. Ben adım adım büyüyen bir adamım. Bir tık daha iyisini yapacağım. Oyun olarak yapamadıklarımı bu sene daha rahat yapacağım. İnşallah Şampiyonlar Ligi müziğini şehre dinleteceğiz. İlk ulaşılabilir gerçek ve ekonomisiyle de puanıyla da ülkeye de şehre de katkı sağlayacak en büyük hedef şu anda Şampiyonlar Ligi" dedi. Abdullah Avcı, "Şampiyonluğu 3 hafta kala garantiledik. Ancak Marek Hamsik sakatlanmasaydı bu süreyi daha da öne çekebilirdik" diye konuştu.