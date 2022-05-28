Süper Lig'de sezon bitti teknik direktör değişliği bitmedi! Rekor Malatya'da

Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 14 takım teknik direktör değişikliğine giderken, sezon bitiminden sonra da Atakaş Hatayspor ile VavaCars Fatih Karagümrük'le teknik heyet değişikliği devam etti.
İlk devrede Kasımpaşa, Yukatel Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe'nin teknik heyetlerinde değişiklik tercih ettiği ligde ikinci devrenin başlamasının ardından da Galatasaray ve Altay teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.
6 TEKNİK ADAM SEZON BOYUNCA TAKIMLARININ BAŞINDA KALDI
Atakaş Hatayspor'da Ömer Erdoğan, Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Gaziantep FK'de Erol Bulut, GZT Giresunspor'da Hakan Keleş, İttifak Holding Konyaspor'da İlhan Palut ve şampiyon Trabzonspor'da Abdullah Avcı sezon boyunca takımlarının başında kaldı.
DEĞİŞİKLİK REKORU YENİ MALATYASPOR'DA
En fazla teknik direktör değiştiren takım konumundaki Öznur Yeni Malatyaspor, geçici isimlerle 5 teknik direktör görev yaptı. Malatya temsilcisinde İrfan Buz ve Marius Sumudica'nın ardından takım kadrosunda yer alan Adem Büyük'le anlaşılsa da 3 maç ardından kendisiyle yollar ayrıldı. Adem Büyük'ten sonra 1 maç Cihat Gülerce'nin yönettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sezonu Cihat Arslan'la tamamladı.
Altay, Göztepe ve Kasımpaşa 4, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe 3, Adana Demirspor, Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ve Yukatel Kayserispor ikişer farklı isimle çalıştı.