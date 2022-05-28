Süper Lig'de sezon bitti teknik direktör değişliği bitmedi! Rekor Malatya'da





6 TEKNİK ADAM SEZON BOYUNCA TAKIMLARININ BAŞINDA KALDI

Atakaş Hatayspor'da Ömer Erdoğan, Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Gaziantep FK'de Erol Bulut, GZT Giresunspor'da Hakan Keleş, İttifak Holding Konyaspor'da İlhan Palut ve şampiyon Trabzonspor'da Abdullah Avcı sezon boyunca takımlarının başında kaldı.

DEĞİŞİKLİK REKORU YENİ MALATYASPOR'DA

En fazla teknik direktör değiştiren takım konumundaki Öznur Yeni Malatyaspor, geçici isimlerle 5 teknik direktör görev yaptı. Malatya temsilcisinde İrfan Buz ve Marius Sumudica'nın ardından takım kadrosunda yer alan Adem Büyük'le anlaşılsa da 3 maç ardından kendisiyle yollar ayrıldı. Adem Büyük'ten sonra 1 maç Cihat Gülerce'nin yönettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sezonu Cihat Arslan'la tamamladı.