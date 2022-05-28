Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşerek Ozan-Emre takasını görüşecek

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve önümüzdeki sezon yapılanmasında düşünülmeyen Ozan Tufan için önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli kurmayların Ozan Tufan'ı Vavacars Fatih Karagümrük takımında adeta yeniden doğan Emre Mor ile takas etmeyi planladığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçeli yöneticilerin Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bu takas meselesini çözmek için bir araya geleceği ve anlaşma sağlanması durumunda Ozan'ın Karagümrük'e, Emre Mor'un da Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtiliyor. Birkaç sezondur adeta kayıplarda Emre Mor, Karagümrük'te eski günlerine dönüş sinyalleri vermiş, golleri, asistleri ve hırslı futboluyla dikkat çekmişti.
EREN ELMALI İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kasımpaşa'nın sol beki Eren Elmalı için Fenerbahçe yönetimi indirim bekliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin eğer beklediği indirimi alamazsa bu transferden vazgeçebileceği ifade ediliyor. Genç futbolcuyu Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'dan da 2-3 kulüp transfer etmek istiyor.
KARAGÜMRÜK'TE DEMİREL DÖNEMİ SONA ERDİ!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in görevine son verildi. Volkan Demirel, Karagümrük'le başarılı bir sezon geçirmişti.