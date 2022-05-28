Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşerek Ozan-Emre takasını görüşecek





TRENDYOL SULTANLAR'IN ANA SPONSORU OLDU

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu. Trendyol ile güç kazandıklarını belirten Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ "Bu işbirliği ile Trendyol bize 'Sadece bugünün sponsoru değil, geleceğin sponsoru olarak sizinle birlikteyiz' dedi" diye konuştu.



AYDINLIOĞLU'NUN LİSTESİ HAZIR

Beşiktaş'ta yarın yapılacak seçim öncesi çalışmalar hızlandı. Seçme ve Sicil Kurulu başkan adaylarından İsmet Aydınlıoğlu'nun listesinde dikkat çeken isimler var. Aykut-Hakan-Ayşe grubunun üyelerinden Aykut Ekşinozlugil'in de yer aldığı listedeki diğer isimler ise şöyle: İpek Koç Havlucu, Ercan Palalıoğlu, Mehmet Akar, Hakan Yavuz, Derya Aksoy, Alper Sarısoy, Göktuğ Birnalkeser.



PARİS'TE MÜTHİŞ GECE: LİVERPOOL-R.MADRİD

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Real Madrid bu akşam kozlarını paylaşacak. Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak dev final saat 22.00'de başlayacak. Turnuva tarihinin en başarılı takımı durumundaki Real Madrid 14. kez şampiyonluga ulaşmayı istiyor. Liverpool ise 7. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.



KARAGÜMRÜK'TE DEMİREL DÖNEMİ BİTTİ

Sezonun flaş takımlarından biri olan Fatih Karagümrük sürpriz bir karara imza atarak teknik direktör Volkan Demirel'le yolları ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Volkan Demirel'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinin daha büyük başarılarla dolu olmasını dileriz" ifadesi kullanıldı.



ALPASLAN'A HÜCUM

Sezon başında bedelsiz olarak transfer olduğu Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Alpaslan Öztürk'e Anadolu'dan hücum var!.. Süper Lig'de yer alan birçok Anadolu kulübünün tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte mutlu olan Alpaslan'ın kesin kararını yeni teknik direktörlerle görüştükten sonra vereceği belirtiliyor.

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