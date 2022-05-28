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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşerek Ozan-Emre takasını görüşecek

    Başkan Ali Koç önümüzdeki günlerde Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir araya gelerek Ozan Tufan-Emre Mor takasını masaya yatıracak. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Emre Fener’e Ozan Karagümrük’e

    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve önümüzdeki sezon yapılanmasında düşünülmeyen Ozan Tufan için önemli bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertli kurmayların Ozan Tufan'ı Vavacars Fatih Karagümrük takımında adeta yeniden doğan Emre Mor ile takas etmeyi planladığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde Fenerbahçeli yöneticilerin Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bu takas meselesini çözmek için bir araya geleceği ve anlaşma sağlanması durumunda Ozan'ın Karagümrük'e, Emre Mor'un da Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtiliyor. Birkaç sezondur adeta kayıplarda Emre Mor, Karagümrük'te eski günlerine dönüş sinyalleri vermiş, golleri, asistleri ve hırslı futboluyla dikkat çekmişti.



    EREN ELMALI İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR
    Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Kasımpaşa'nın sol beki Eren Elmalı için Fenerbahçe yönetimi indirim bekliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin eğer beklediği indirimi alamazsa bu transferden vazgeçebileceği ifade ediliyor. Genç futbolcuyu Trabzonspor'un yanı sıra Avrupa'dan da 2-3 kulüp transfer etmek istiyor.



    KARAGÜMRÜK'TE DEMİREL DÖNEMİ SONA ERDİ!
    Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in görevine son verildi. Volkan Demirel, Karagümrük'le başarılı bir sezon geçirmişti.



        G.SARAY ANADOLU EFES'İ DAĞITTI!
        Sarı-Kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Efes'i 35 sayı farkla devirdi. Cimbom'da Dee Bost 22 sayıyla galibiyeti getirdi. ING Basketbol Süper Ligi'nde yarı final serisi ilk maçında Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i 105-70 mağlup etti. Sarı-Kırmızılılar özellikle ikinci yarıda muhteşem bir performans ortaya koydu. Galatasaray'ın yıldız basketbolcusu Dee Bost 6 üçlük bulduğu maçta 22 sayı, 3 asist ile maça damgasını vurdu. Anadolu Efes'in iki yıldızı Larkin ve Micic ise dün adeta yokları oynadı. Sırp yıldız Micic 3 sayı üretirken Shane Larkin 40 dakika boyunca 4 sayı bulabildi... 3 galibiyet alan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes'in ev sahipliğinde oynanacak.



        HALİL AKBUNAR KAPIŞMASI
        Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir milli futbolcuyu transfer etmek istiyor. Göztepe'nin küme düşmesinin ardından transferde gözler Halil Akbunar'a çevrilmiş durumda... Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtiliyor. İzmir kulübünün Halil'in bonservisi için 3 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında. Bu sezon Göztepe formasıyla 33 resmi maçta görev yapan 28 yaşındaki kanat oyuncusu 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Halil Akbunar'ın Göztepe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



        CARLOS'UN YERİNE NELSSON
        Yaklaşık 2 aydır Nelsson'u çok yakından takip eden Sevilla'nın Galatasaray'la masaya oturma kararı aldığı belirtiliyor. Dün takımın en önemli savunma oyuncusu olan Diego Carlos'u 31 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya satan İspanyol kulübünün, Brezilyalı stoperin yerine düşündüğü ilk ismin Victor Nelsson olduğu ifade ediliyor. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Danimarkalı yıldızı çok beğendiği ve kısa süre içinde resmi girişimlerin başlayacağı belirlendi. Galatasaray'da mevcut yönetim, Victor Nelsson'un fiyatını 20 milyon Euro olarak belirlemişti.



            TRENDYOL SULTANLAR'IN ANA SPONSORU OLDU
            Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Voleybol Milli Takımları ana sponsoru oldu. Trendyol ile güç kazandıklarını belirten Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ "Bu işbirliği ile Trendyol bize 'Sadece bugünün sponsoru değil, geleceğin sponsoru olarak sizinle birlikteyiz' dedi" diye konuştu.

            AYDINLIOĞLU'NUN LİSTESİ HAZIR
            Beşiktaş'ta yarın yapılacak seçim öncesi çalışmalar hızlandı. Seçme ve Sicil Kurulu başkan adaylarından İsmet Aydınlıoğlu'nun listesinde dikkat çeken isimler var. Aykut-Hakan-Ayşe grubunun üyelerinden Aykut Ekşinozlugil'in de yer aldığı listedeki diğer isimler ise şöyle: İpek Koç Havlucu, Ercan Palalıoğlu, Mehmet Akar, Hakan Yavuz, Derya Aksoy, Alper Sarısoy, Göktuğ Birnalkeser.

            PARİS'TE MÜTHİŞ GECE: LİVERPOOL-R.MADRİD
            UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Real Madrid bu akşam kozlarını paylaşacak. Paris'te bulunan Stade de France'ta oynanacak dev final saat 22.00'de başlayacak. Turnuva tarihinin en başarılı takımı durumundaki Real Madrid 14. kez şampiyonluga ulaşmayı istiyor. Liverpool ise 7. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

            KARAGÜMRÜK'TE DEMİREL DÖNEMİ BİTTİ
            Sezonun flaş takımlarından biri olan Fatih Karagümrük sürpriz bir karara imza atarak teknik direktör Volkan Demirel'le yolları ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Volkan Demirel'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinin daha büyük başarılarla dolu olmasını dileriz" ifadesi kullanıldı.

            ALPASLAN'A HÜCUM
            Sezon başında bedelsiz olarak transfer olduğu Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Alpaslan Öztürk'e Anadolu'dan hücum var!.. Süper Lig'de yer alan birçok Anadolu kulübünün tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte mutlu olan Alpaslan'ın kesin kararını yeni teknik direktörlerle görüştükten sonra vereceği belirtiliyor.

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            Haberler Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşerek Ozan-Emre takasını görüşecek
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