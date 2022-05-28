Fenerbahçe Antalya'nın süper sambacısı Fernando için devreye girdi

Antalyaspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins, Süper Lig'deki performansıyla kısa süre içinde önemli kulüplerin transfer listesine girdi. Şampiyon Trabzonspor'un yanı sıra İngiliz ekibi Hull City'nin peşinde olduğu Brezilyalı orta saha oyuncusunu Fenerbahçe'nin de istediği öğrenildi. Akdeniz ekibinin geçtiğimiz ocak ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu, Süper Lig'de gösterdiği etkili performansla transferin gözdesi olmayı başardı.
MAAŞINDAN KURTULACAK
Fernando'nun transferi için belirleyici olan nokta ise Sarı-Lacivertliler'de orta alan oyuncularından Luiz Gustavo'nun takımdaki durumu olacak. Sarı-Lacivertliler, gelecek sezon için 4 milyon Euro'luk maaşı ve ilerleyen yaşı sebebiyle kadroda düşünülmeyen Gustavo'nun takımdan ayrılması durumunda orta alanı Fernando ile takviye etmeyi planlıyor. Fenerbahçe, oyuncunun 750 bin Euro'luk serbest kalma bedeli sebebiyle bu transfere sıcak bakıyor.
LİGE DAMGA VURDU
Devre arasında bedelsiz olarak Antalyaspor'a transfer olan Fernando performansıyla Süper Lig'e damga vurdu. Sonrasında ise dev kulüplerin radarına girdi.