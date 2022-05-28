Fenerbahçe Antalya'nın süper sambacısı Fernando için devreye girdi





MAAŞINDAN KURTULACAK

Fernando'nun transferi için belirleyici olan nokta ise Sarı-Lacivertliler'de orta alan oyuncularından Luiz Gustavo'nun takımdaki durumu olacak. Sarı-Lacivertliler, gelecek sezon için 4 milyon Euro'luk maaşı ve ilerleyen yaşı sebebiyle kadroda düşünülmeyen Gustavo'nun takımdan ayrılması durumunda orta alanı Fernando ile takviye etmeyi planlıyor. Fenerbahçe, oyuncunun 750 bin Euro'luk serbest kalma bedeli sebebiyle bu transfere sıcak bakıyor.