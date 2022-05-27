Abdullah Avcı'dan önemli açıklamalar: Trabzonspor'un gücü farklıdır

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, A Spor'un sorularını yanıtlıyor.
"Trabzonspor'a gittikten sonra pişmanlık kelimesini hiç yaşamadım." diyen Abdullah Avcı, "Bilinç altımdan hiç böyle bir şey geçmedi. Trabzonspor'un gücü farklıdır, forması ağırdır. Trabzonspor, sahaya çıktığı zaman rakiplerine formasının ağırlığını hissettirir. Futbolcu ve teknik direktör olarak biliyorum." dedi.
Geçen sezon yarışırken, gelecek sezonun planlarını yaptıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Fenerbahçe maçını kazansak, liderle aramızdaki puan farkı 3'e düşecekti ama oyun olarak gerçekçi değildi o zaman hedef. Son 7 senedir, Abdullah Avcı ve ekibi bu ligde yarışıyor. En fazla puan ortalamasına sahip teknik direktörüm." ifadelerini kulllandı.