Abdullah Avcı'dan önemli açıklamalar: Trabzonspor'un gücü farklıdır

"Hoca bir tercih kullanmıştır. Uğurcan'ı bu şekilde değersizleştirmemek gerekir diye düşünüyorum. Bana göre çok başarılı bir turnuva oynamıştı. Transferiyle ilgili benim bilgim dahilinde bir şey yok şu an ama B planımız var tabii ki bu konuda."