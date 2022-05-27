Golcüsünü arayan Beşiktaş’tan Paul Onuachu hamlesi: Yönetim Genk'e resmi teklifi yaptı sıra cevapta

Yeni sezona 1. sınıf bir golcü transferiyle girmeyi hedefleyen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldiği bildirildi.
Siyah-Beyazlı kurmayların bu sezon 29 maçta 19 gol ve 3 asistle oynayan Nijeryalı golcü Paul Onuachu için Genk'e yaptığı ve cevap beklediği ifade edildi.
Liverpool ve West Ham'la anlaşamadığı için 20 Eylül'de sözleşme yenileyen Paul Onuachu'nun 2024'e kadar Genk ile sözleşmesi var. Yaşı 28'e geldiği için beklediği teklifleri alamayan Onuachu yılda 1.1milyon Euro kazanıyor. Bu arada ülkesi Nijerya'dan da sürpriz bir iddia geldi.