Golcüsünü arayan Beşiktaş’tan Paul Onuachu hamlesi: Yönetim Genk'e resmi teklifi yaptı sıra cevapta

Liverpool ve West Ham'la anlaşamadığı için 20 Eylül'de sözleşme yenileyen Paul Onuachu'nun 2024'e kadar Genk ile sözleşmesi var. Yaşı 28'e geldiği için beklediği teklifleri alamayan Onuachu yılda 1.1milyon Euro kazanıyor. Bu arada ülkesi Nijerya'dan da sürpriz bir iddia geldi.