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    • Spor
    • 27.05.2022 12:03
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    • 27.05.2022 12:08
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    Türkiye'den sadece Galatasaray var! Cimbom değeriyle Avrupa devlerini solladı

    Türkiye'nin futbolda Avrupa kupası sahibi tek takımı olan Galatasaray, Avrupa'nın devleriyle aynı listede yer aldı. Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada Galatasaray, 344 milyon euro değer ile 27. sıradan listeye girdi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom Avrupa devlerini solladı

    Ülkemize UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı getirme başarısı gösteren Galatasaray, dev kulüplerle aynı listede yer aldı. Süper Lig'in çınarlarından olan Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakiplerini geride bırakarak adını o listeye yazdırmaya başardı.

    Football Benchmark araştırma şirketi, kulüplerin değerlerini hesapladı ve bir liste yayınladı. Listede bulunan 32 takım arasında Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Sarı-Kırmızılılar listede 27. sırada kendisine yer bulmayı başardı. Galatasaray'ın değeri 344 milyon Euro olarak hesaplandı.

    Açıklanan listede en değerli kulüp ise İspanyol devi Real Madrid... İspanyol ekibi 3.1 milyar Euro'luk değeriyle zirvede yer aldı. Onu 2.88 milyar Euro ile İngiliz devi Manchester United takip etti. Bir başka İspanyol kulübü Barcelona ise 2.81 milyar Euro ile üçüncü basamakta kendine yer buldu.

        Galatasaray, Portekiz'in dev kulüpleri Benfica ve Porto gibi kulüpleri geride bıraktı. Cimbom, 32 takımlı listede ayrıca Aston Villa, Villarreal ve Lazio'nun da önünde yer aldı.

        Transfermarkt'a göre Galatasaray'ın oyuncularının toplam değeri ise 104 milyon Euro... Sarı-Kırmızılılar Transfermarkt'a göre Süper Lig'in en değerli üçüncü takımı... Listede Fenerbahçe 133 milyon Euro ile ilk sırada bulunurken Trabzonspor ise 112 milyon Euro ile ikincilikte yer alıyor.

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