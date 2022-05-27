Türkiye'den sadece Galatasaray var! Cimbom değeriyle Avrupa devlerini solladı

Ülkemize UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası'nı getirme başarısı gösteren Galatasaray, dev kulüplerle aynı listede yer aldı. Süper Lig'in çınarlarından olan Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakiplerini geride bırakarak adını o listeye yazdırmaya başardı.
Football Benchmark araştırma şirketi, kulüplerin değerlerini hesapladı ve bir liste yayınladı. Listede bulunan 32 takım arasında Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Sarı-Kırmızılılar listede 27. sırada kendisine yer bulmayı başardı. Galatasaray'ın değeri 344 milyon Euro olarak hesaplandı.
Açıklanan listede en değerli kulüp ise İspanyol devi Real Madrid... İspanyol ekibi 3.1 milyar Euro'luk değeriyle zirvede yer aldı. Onu 2.88 milyar Euro ile İngiliz devi Manchester United takip etti. Bir başka İspanyol kulübü Barcelona ise 2.81 milyar Euro ile üçüncü basamakta kendine yer buldu.