Türkiye'den sadece Galatasaray var! Cimbom değeriyle Avrupa devlerini solladı

Açıklanan listede en değerli kulüp ise İspanyol devi Real Madrid... İspanyol ekibi 3.1 milyar Euro'luk değeriyle zirvede yer aldı. Onu 2.88 milyar Euro ile İngiliz devi Manchester United takip etti. Bir başka İspanyol kulübü Barcelona ise 2.81 milyar Euro ile üçüncü basamakta kendine yer buldu.